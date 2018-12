Wonen 75 jaar IKEA: Waarom is het Zweedse woonwarenhuis zo succesvol? Een Klippan-bank of boekenkast Billy; iconische ontwerpen van IKEA die in menig huiskamer staan. Het Zweedse woonwarenhuis bestaat 75 jaar en viert dat in Nederland met verschillende acties. Wat verklaart het succes van IKEA?