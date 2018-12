Een open haard of kachel met mooi vlammenspel geeft warmte en gezelligheid. Zeker in hoge en grote open ruimtes, zoals woonkamer en keuken. Hier is de kachel een toegevoegde waarde. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een kachel?

Dit is een artikel van samenwerkingspartner vtwonen.



Een ouderwetse open haard is een gezellig en sfeervol element in huis, maar is niet de meest praktische en milieubewuste oplossing.



Bij een gewone open haard verdwijnt er namelijk veel warmte door de schoorsteen; zo’n 30 procent van de warmte blijft binnen. Daarbij zijn open haarden nogal vervuilend door de uitstoot van roetdeeltjes. Als je een nieuwe houthaard gaat aanschaffen, is een houtkachel een betere keuze. Door de sterk verbeterde technologie is de uitstoot van roetdeeltjes grotendeels verleden tijd en het rendement een stuk hoger.

Houtkachels

Een inbouwhoutkachel wordt in een muur of scheidingswand ingebouwd. Je kunt de muur strak laten of er een schouw voor zetten. Een inzethoutkachel wordt ingebouwd in een bestaande open haard, meestal zonder breekwerk. Maar er zijn ook gietijzeren houtkachels, van klassiek tot heel strak, die je makkelijk los in de ruimte plaatst. Ze nemen niet veel plaats in en zijn er in alle mogelijke vormen en maten, met glas aan de voorzijde of aan twee of drie kanten. Doordat ze dicht kunnen, blijft de warmte beter behouden dan bij een ouderwetse open haard. Ook bestaan er houtkachels van speksteen die als voordeel hebben dat ze warmer worden en die warmte ook lang vasthouden; ze gloeien zelfs nog na als het vuur al is gedoofd. Ook zijn er pelletkachels die branden op kleine brokjes hout, gemaakt van geperst zaagsel en snippers.

Voordelen van houtgestookte kachels:

Een knisperend houtvuur is heel sfeervol

Ruikt lekker

Directe warmte, hoog rendement

Nadelen van houtgestookte kachels:

Er moet een rookkanaal komen

Je moet de schoorsteen elk jaar vegen om schoorsteenbrand te voorkomen

Je moet hout aanschaffen

Gashaard

Gashaarden zijn er te kust en te keur, van klassieke modellen en inbouwhaarden met een doorkijk, tot vrijstaande haarden met glas rondom. De meeste gashaarden worden geleverd met natuurlijk ogende houtstammen. Ze zijn er met een open of een gesloten systeem: met een open systeem haalt de haard de zuurstof uit de ruimte waar hij staat, met een gesloten systeem wordt de lucht van buiten gehaald door middel van een afvoerkanaal. Het gasverbruik is sterk afhankelijk van het vermogen van de kachel.

Voordelen van gaskachels:

Je hoeft niet te slepen met hout en geen asla te legen

Makkelijk aan te steken met een druk op de knop

Vraagt weinig onderhoud

Niet vervuilend

Geeft veel warmte af

Nadelen van gaskachels:

Minder natuurlijk vuur dan met hout

Er moet een gasleiding worden aangelegd

Er moet een rookkanaal komen

Elektrische haard

Ook een elektrische haard geeft sfeer met een levendig 'vlammenspel' en warme gloed, ook al geeft hij niet veel warmte af. Ook elektrische haarden zijn er in alle stijlen en uitvoeringen die je maar bedenken kunt. En makkelijker kan bijna niet: een druk op de afstandsbediening en hij is aan.

Voordelen van elektrische kachels:

Geen rookkanaal of hout nodig

Overal te plaatsen waar stroom zit

Voordelig

Weinig onderhoud

Gaat aan met een druk op de knop

Nadelen van elektrische kachels:

Geen echt vuur, maar de illusie van vlammen

Weinig warmte

CV-kachel

Dit is weer een heel ander verhaal, want een cv-kachel zorgt niet alleen voor warmte, maar ook voor warm water én voor een gezellig vuur. Een cv-ketel die gezien mag worden dus. Een cv-haard kun je stoken op hout of op gas.

Voordelen van een cv-kachel:

Voordelig en duurzaam, want hij heeft driedubbele functie

Sfeervol met echte vlammen

Nadelen van een cv-kachel:

Warmteregulering is lastig

Je hebt én een rookkanaal én wateraanvoer nodig op de plek van de haard

Niet eenvoudig te installeren

Hoge veiligheidsvoorschriften

Milieuregels

Voor de aanschaf van een houtgestookte haard is het verstandig om bij je gemeente te informeren naar de milieueisen en -plannen voor de komende jaren. Er is bijvoorbeeld veel discussie over de fijnstofuitstoot van houtgestookte kachels. Wel heeft de huidige generatie houtkachels een sterk verbeterde technologie met optimale verbranding. Daarnaast wordt het gebruik van gas op langere termijn aan banden gelegd; nieuwbouwhuizen hebben vaak al geen gasleidingen meer.