Een Klippan-bank of boekenkast Billy; iconische ontwerpen van IKEA die in menig huiskamer staan. Het Zweedse woonwarenhuis bestaat 75 jaar en viert dat in Nederland met verschillende acties. Wat verklaart het succes van IKEA?

Sliedrecht had de primeur: op 30 november 1978 opende de eerste Nederlandse vestiging van IKEA daar zijn deuren. Iris Midavaine, woordvoerder bij IKEA: "Nederland was een van de eerste landen buiten Zweden waar een IKEA-vestiging werd geopend. We kunnen veertig jaar later met overtuiging zeggen dat de Nederlandse consument IKEA in z'n hart heeft gesloten."

"IKEA heeft als een van de eerste begrepen dat je een beleving moet creëren", vertelt merken- en retaildeskundige Paul Moers. "Als je door de winkel loopt, zie je niet alleen kamers met een compleet ingerichte keuken, maar ook slimme opbergoplossingen en een gedekte eettafel."



Dat IKEA er alles aan doet om de klant te inspireren en te helpen, beaamt Biba Mijailovic, Deputy Country Interior Design Manager bij IKEA. "De Nederlandse consument heeft het druk. Als mensen toch naar de winkel komen, zorgen we dat hun bezoek de moeite waard is."

"De adviesfunctie in de winkel is belangrijk. We weten wat de behoeftes van onze klanten zijn, net zoals hun slaapgewoonten en -gedrag. Sinds begin november kun je daarom in bijna alle winkels interieuradvies op maat krijgen op het gebied van meubels, verlichting en indeling."

'Ze scheeuwen niet over hun prijzen'

De twaalf vestigingen en de webwinkel van IKEA in Nederland realiseerden in 2018 een omzetgroei van 2,8 procent, in een tijd waarin andere warenhuizen het moeilijk hebben of omvallen. "Het succes van IKEA zit 'm in het feit dat ze inspiratie bieden en hoogwaardig design leveren tegen een betaalbare prijs. Ze schreeuwen niet over hun prijzen, maar maken duidelijk dat ze jouw leefwereld kunnen verbeteren en aangenamer kunnen maken. Wat ik fantastisch vind is dat het warenhuis een van de weinige bedrijven is, die regelmatig de prijzen verlaagt."



IKEA geeft hier weinig ruchtbaarheid aan, maar het verhaal klopt, aldus Midavaine. "Onze Strandmon-fauteuil kostte bijvoorbeeld ooit 199 euro, maar door slimmer om te gaan met het ontwerp, de verpakking en de materialen is de stoel nu 179 euro. Dat voordeel geven we terug aan de klant."

'Rommel is een frustratie voor velen'

IKEA denkt altijd vanuit de consument, vertelt Moers enthousiast. "Als je uren in de winkel loopt, heb je best trek wanneer je gaat afrekenen. Na de kassa's kun je in de bistro een hotdog kopen voor een spotprijs. IKEA hoeft dan geen geld meer aan je te verdienen, maar begrijpt dat je auto inladen met een lege maag geen pretje is."

"In de producten zitten ook allerlei slimmigheden: zo hebben ze een liggend kruidenrek voor in je keukenla, zodat je meteen ziet wat je hebt."



Mijailovic: "Hoe wij onze producten ontwikkelen, is gebaseerd op een behoefte. We doen huisbezoeken bij consumenten en weten waar mensen tegenaan lopen. Rommel is een frustratie voor velen en niet iedereen organiseert dat goed. Je kunt je spullen opbergen in een kast, maar wij kijken verder dan dat en zoeken naar creatieve oplossingen om dat probleem om te lossen."

Toch is er wel werk aan de winkel

Is er dan helemaal niets aan te merken op IKEA? Moers: "Ik heb niet veel kritiek. De uitdaging voor het Zweedse woonwarenhuis ligt de komende jaren vooral op het gebied van duurzaam produceren, het milieubewuster maken van de klant en maatschappelijk verantwoord ondernemen. IKEA heeft power in de wereld. Dan kun je ook eisen dat producten op een meer mens- en milieuvriendelijke manier worden geproduceerd."



Midavaine: "Duurzaamheid hebben we al jaren hoog in het vaandel staan. We doen al veel op dat vlak, maar je creëert echt impact als je de klant mee krijgt. Dat zagen we toen we de Ryet-ledlamp voor 99 cent introduceerden. Inmiddels hebben we er daar ruim 10 miljoen van verkocht."

"In 2030 willen we volledig circulair zijn, bijvoorbeeld door van ons afval nieuwe producten te maken. Daar investeren we fors in, want we willen de komende decennia net zo relevant blijven als nu."