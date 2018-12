NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Inbrekers maken gebruik van truc met plakband."

Oordeel: hoogstwaarschijnlijk

Onder andere RTV Utrecht meldde op 27 november dat de politie van Eemnes waarschuwt dat inbrekers gebruik maken van de 'plakbandtruc'. Bij deze truc zouden dieven sloten afplakken met doorzichtig plakband.

Als het plakband na enkele dagen nog intact is weten dieven dat er niemand thuis is, waarna ze een inbraak zouden plegen.

NUcheckt heeft vaker geschreven over dieventrucs. Bij de eerdere berichten was er telkens geen enkel bewijs dat dieven de besproken trucs ooit hebben gebruikt. Dit waren bijvoorbeeld berichten over autodieven die gebruik zouden maken van gps-sleutelhangers of plastic flesjes. Maar voor de plakbandtruc zijn er wel aanwijzingen dat die in ieder geval één keer in Nederland is gebruikt.

Waar komt het vandaan?

Volgens een bericht van de politie werd op 26 november een poging tot inbraak gedaan in de gemeente Eemnes. Een woordvoerder van politie Midden-Nederland vertelde aan NU.nl dat er op de plek waar is geprobeerd om in te breken, resten van plakband bij de sloten werden gevonden.

Naar aanleiding hiervan heeft de politie een buurtonderzoek uitgevoerd. Op meerdere plekken in de wijk werd plakband gevonden op sloten van huizen, auto's en schuren.

De website 112 Eemland plaatste op 26 november foto's van afgeplakte sloten in Eemnes. Het is niet met volledige zekerheid te zeggen dat deze foto's inderdaad van deze dag zijn, maar dit lijkt wel het geval.

Plakband is bij politie bekende truc

Een politiewoordvoerder van de korpsleiding vertelt aan NU.nl dat het gebruik van plakband een bekende truc van inbrekers is om te kijken of de bewoners voor een langere tijd van huis zijn. De politie ziet ook andere trucs, zoals takjes tegen of tussen de deur leggen en een elastiekje om de deurknop. "Als deze zaken niet worden weggehaald, is dat een indicatie voor inbrekers dat bewoners niet thuis zijn."

De politie vertelt dat de plakbandtruc vaker in Nederland voorkomt, maar dat niet bijgehouden wordt hoe vaak dit gebeurt. Op dit moment komen meldingen van afgeplakte sloten alleen uit de regio Gooi- en Vechtstreek.

Het afplakken van sloten is, voor zover de politie weet, altijd inbraakgerelateerd. Dit geldt overigens niet voor alle tekens die dieven zouden achterlaten. Eens in de zoveel tijd wordt er bericht dat dieven met krijt tekens op de deurpost zouden achterlaten.

Dit verhaal is al honderden jaren oud, zo schreef broodjeaapverhalenexpert Peter Burger van de Universiteit Leiden in 2005. Er is in Nederland, voor zover bekend, nog nooit een dief opgepakt die hiervan gebruikmaakte. Krijttekens op huizen bleken eerder bijvoorbeeld door een kabelaar en een glazenwasser aan te zijn gebracht.

Conclusie

Bij een poging tot inbraak in Eemnes werden sporen van plakband op de sloten gevonden. Ook op andere plekken in de buurt werd plakband gevonden op sloten.

Een andere verklaring hiervoor, die niet inbraakgerelateerd is, is er niet. Hoeveel inbrekers van deze truc gebruikmaken en hoe wijdverspreid dit fenomeen is, weten we niet.

Een dief met een rolletje plakband is, voor zover wij weten, nog nooit opgepakt. Maar het is hoogstwaarschijnlijk dat sommige inbrekers inderdaad gebruikmaken van de truc met plakband.