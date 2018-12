Internationale beleggers investeren in 2018 een record van 2 miljard euro in Nederlandse huurwoningen. Dat is een verdubbeling van het bedrag van vorig jaar, stelt woningmarktonderzoeker Capital Value dinsdag aan de hand van onderzoek onder vijftig grote beleggingsfondsen.

Begin dit jaar hadden 25 buitenlandse investeerders huurwoningen in Nederland in hun portefeuille. Dat aantal groeide in de loop van het jaar met zeven beleggers. In totaal heeft deze groep van 32 beleggers inmiddels zo'n 45.000 woningen in bezit.

Een groot deel van het kapitaal zal de komende jaren uit Duitsland, de Verenigde Staten en Azië komen, stelt Capital Value.

Nederland wordt als het interessantste land aangemerkt door investeerders, gevolgd door Duitsland en België. Het Verenigd Koninkrijk stond voorgaande jaren bovenaan, maar zakt nu door de Brexit.

Grote vraag naar woningen maakt Nederland interessant

De reden dat investeerders de woningmarkt hier zo interessant vinden, is onder meer de hoge vraag naar woningen. Ook het economische klimaat, het stabiele rendement en de bevolkingsgroei stemmen de beleggers positief.

Buitenlandse beleggers investeren in 85 procent van de gevallen met geld van pensioenfondsen, en daarmee voor de langere termijn. Er is een afname te zien van het aantal privébeleggers.

75 procent stelt de woningen voor minimaal vijf jaar vast te houden, en 25 procent zet zelfs in op een periode van tien jaar of langer.

De interesse van investeerders neemt naar verwachting de komende tijd alleen maar verder toe, stelt de marktonderzoeker.

De ondervraagde beleggers zeggen dat ze de komende drie jaar zo'n 12 miljard euro beschikbaar hebben voor Nederlandse huurwoningen. Dat zou neerkomen op een mogelijke aankoop van ongeveer 50.000 woningen.