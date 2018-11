Wonen Record: Buitenlandse beleggers investeren 2 miljard euro in huurwoningen Internationale beleggers investeren in 2018 een record van 2 miljard euro in Nederlandse huurwoningen. Dat is een verdubbeling van het bedrag van vorig jaar, stelt woningmarktonderzoeker Capital Value dinsdag aan de hand van onderzoek onder vijftig grote beleggingsfondsen.