Als het kouder wordt, merk je het direct als je cv-ketel kuren heeft. Dat zorgt voor hevige pieken in de werkdruk van cv-monteurs, die daardoor hun klanten niet altijd even snel kunnen bedienen.

"Als een toestel het laat afweten, gaat hij in storing. Het vervelende is dat dit meestal midden in de winter gebeurt en juist dán zit je niet te wachten op een koud huis", bevestigt Dick Reijman van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel UNETO-VNI.

"Aan het begin van het stookseizoen zijn er veel storingen bij cv-ketels. Dat is het moment dat het toestel voor het eerst weer op volle toeren draait. Vaak zit het in defecte onderdelen, onvoldoende druk in de ketel of de rookgasafvoer die mankementen heeft."

Regelmatig onderhoud

Ed Dimon werkt al 35 jaar als cv-monteur: "Veel mensen denken dat regelmatig onderhoud niet hoeft, maar bijvoorbeeld bij hr-ketels wordt rookgas gerecirculeerd. Dat zorgt voor vervuiling en als je daar niets aan doet, gaat de ketel gewoon in storing. Maar ja, dan is het te laat."

"Behalve met wachten tot het te laat is, gaan veel mensen de fout in door het negeren van signalen dat de cv-installatie niet goed functioneert. Ook als je de cv-ketel niet op tijd bijvult, komt dat de levensduur van de ketel niet ten goede. Maar soms gaan mensen ook zelf aan de cv-installatie sleutelen. Werken aan gasinstallaties moet je echt overlaten aan technische vakmensen. Ondeskundig werken aan deze installaties kan leiden tot levensgevaarlijke situaties", waarschuwt Reijman.

Elk jaar overlijden er gemiddeld tien mensen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging en belanden er honderden mensen in het ziekenhuis. Een gevolg van beunhazerij, volgens Dimon. Het beroep van cv-monteur is tot 1 januari 2019 vogelvrij. Daarna mogen alleen nog erkende monteurs onderhoud en reparaties uitvoeren.

Koolmonoxide

"Als de cv-ketel het gas niet volledig verbrandt, kan koolmonoxide ontstaan", legt Reijman van UNETO-VNI uit. "Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar. Je kunt het niet zien, ruiken of proeven. Als je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben."

"Wees alert bij signalen als lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Als je deze signalen opmerkt, is het belangrijk om meteen alle ramen en deuren zo ver mogelijk open te zetten voor de toevoer van frisse lucht. Waarschuw je huisgenoten en ga zo snel mogelijk naar buiten."

Een geel-oranje vlam in een gastoestel wijst op een gebrek aan zuurstof. De vlam is blauw bij een goede verbranding. Neem bij een geel-oranje vlam contact op met een erkend installateur. Let ook op sporen van roest op het apparaat. Dit betekent dat de cv-installatie in een slechte staat is.

Voorkomen van koolmonoxidegevaar doe je vooral door de cv-installatie jaarlijks te laten controleren. Volgens monteur Dimon komt het regelmatig voor dat dit niet gebeurt: "Zeker als ketels een aantal jaren niet zijn schoongemaakt, kunnen ze zichzelf helemaal vervuilen. Dan is zelfs het metaal aangetast en is er niets meer aan te doen."

Dit moet je onthouden Geel-oranje vlam in gastoestel wijst op gebrek aan zuurstof

Zorg ervoor dat waterdruk op peil is, tussen 1,5 en 2,0 bar

Het is belangrijk dat rookgasafvoer niet wordt 'ingebouwd'

Als je cv-ketel vaker in storing gaat, is je ketel wellicht aan vervanging toe

Tips voor onderhoud

Reijman adviseert om er zelf voor te zorgen dat je de ketel goed in de gaten houdt. "Zorg ervoor dat de waterdruk op peil is. Deze moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. Als de druk te laag is, kun je de cv-installatie zelf bijvullen."

"Koppel een vulslang aan de cv-ketel en een waterkraan. Bevestig eerst de slang aan de waterkraan, houdt het andere eind van de slang omhoog en open de waterkraan tot er water uit de slang stroomt. Bevestig het losse eind aan het vul/aftappunt in de cv-installatie. Open nu beide kranen en wacht tot de druk tussen de 1,5 en 2 bar bedraagt."

"Het is ook mogelijk dat er lucht in de cv-installatie zit", vervolgt Reijman. "Om dit te controleren, open je voorzichtig het ontluchtingskraantje tot er geen lucht meer uitkomt, maar alleen water. Na het ontluchten is het goed de druk te controleren. Is de druk gedaald? Vul dan water bij totdat de gewenste druk bereikt is."

"Zorg er in elk geval voor dat de cv-ketel ongehinderd kan functioneren. Dus zet je cv-ketel niet vol met allerlei spullen. Daarnaast is het belangrijk dat ook de rookgasafvoer niet wordt 'ingebouwd'. De installatie moet ongehinderd lucht kunnen aanzuigen en verbrandingsgassen kunnen afvoeren."

Alleen nog erkende monteurs

Vanaf 1 januari 2019 mogen alleen erkende installateurs nog onderhoud aan cv-ketels doen. Monteurs moeten vanaf dat moment voldoen aan hogere eisen voor vakbekwaamheid. De reden voor deze maatregel is dat er nu te veel ongelukken gebeuren als gevolg van koolmonoxide. Vandaar dat de overheid wettelijke eisen gaat stellen.

"Daar zijn we als installatiebranche heel blij mee en het is goed nieuws voor de consument", zegt Reijman. Inderdaad een goede ontwikkeling, bevestigt monteur Dimon, maar wel één die het voor jongere monteurs lastiger maakt. "Voor mij maakt het weinig uit, ik moet gewoon een extra cursus doen, maar voor die jonge gasten is het wel een heel gedoe om al die certificaten te halen terwijl ze al heel goede monteurs zijn."

Daarnaast mag je echt geen fouten meer maken. "Als je een keer iets verkeerd soldeert en er ontstaat een lek, dan krijg je dat één keer vergoed door de verzekering. Daarna gooien ze je er gewoon uit. Het lijkt wel een beetje de claimcultuur uit Amerika. Voor de nieuwe generatie monteurs is dat echt extra ballast. Als je twee keer een fout maakt, ben je meteen naar z'n grootje."

Oude ketel vervangen

Als je cv-ketel vaker in storing gaat en je merkt dat het lastiger wordt om je huis goed te verwarmen, is je ketel wellicht aan vervanging toe. Bij een combiketel die ook zorgt voor warm douchewater, merk je dat het langer duurt voordat het water op de gewenste temperatuur is.

De levensduur van een cv-ketel ligt tussen de twaalf en vijftien jaar. Rond die tijd is het raadzaam om de ketel te vervangen. De nieuwste generatie hr-ketels verbruikt minder gas, dat scheelt dus in je portemonnee.

Denk op het moment dat je de cv-ketel vervangt ook eens aan de mogelijkheid om zelf je duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met een zonneboiler of een warmtepomp. Dat scheelt energiekosten en is goed voor het milieu. Vaak is er bovendien subsidie voor beschikbaar, adviseert Reijman.