Nu het buiten steeds kouder wordt, maken we het binnen extra gezellig. Wat zijn de trends komende winter en wat mag er tijdens de feestdagen niet ontbreken in je interieur? Trendforecaster Monique van der Reijden en hoofdredacteur van vtwonen Nicolette Fox weten dat als geen ander.

Natuurlijk: zachte materialen, sfeerlicht en kleur zijn een must voor je winterse interieur in de winter. Het is een inkoppertje voor Monique van der Reijden, trendforecaster, journalist en eigenaar van Trend Compass, een bureau voor interieur en design.



"Wat mij betreft halen we deze winter wat meer glamour in huis, door glans, glinstering en glitters toe te voegen. Dat kun je onder meer bereiken met glas. Dit materiaal is het helemaal deze winter, maar dan wel glas met een ribbelstructuur of een spectaculair kleurverloop. Deze trend kun je thuis doorvoeren met gekleurde drinkglazen of in verlichting, bijvoorbeeld met een bollamp met een goudkleurig accent. Met een spiegel met een gouden frame zit je ook helemaal goed."

Foto: Styling Kim van Rossenberg | Fotografie Sjoerd Eickmans voor vtwonen

Zintuigen worden geprikkeld

Van der Reijden: "Nieuw is dat geur steeds belangrijker wordt. Krijg je visite? Doe dan een uur voordat je gasten komen een geurkaars aan. Niet de hele avond, maar even. Kruidige geuren zijn deze winter populair en werken sfeerverhogend."



De kersverse hoofdredacteur van vtwonen Nicolette Fox beaamt dat geur een steeds grotere rol speelt. "Ik heb net een geurkaars van Marie-Stella Maris gekocht met een houtachtige geur. In mijn beleving ruikt het naar een nat bos. Heerlijk. Voor mij één van de manieren om de winter in huis te halen. In dit seizoen doen we het rustiger aan en brengen we tijd door met familie."

"Slow cooking is een trend. In de winter staan we langer in de keuken en nemen we de tijd voor het bereiden van gerechten. Dat doen we dit jaar in gietijzeren pannen, met houten keukentools en handgemaakt servies, waarvan elk item net een beetje anders is. Het past bij de wabi sabi trend, waar het draait om de schoonheid van imperfecties", vertelt Fox.

“Buiten wordt het grijs en grauw en dat compenseren we binnen met een warm kleurpalet” Nicolette Fox - hoofdredacteur vtwonen

Met een gouden randje

Deze winter zien we warme, rijke kleuren met pit. Fox: "Kleuren zoals kerrie, kurkuma, bruin, geel, oranje en roze spelen de komende maanden een grote rol. Buiten wordt het grijs en grauw en dat compenseren we binnen met een warm kleurpalet."



Wat volgens Van der Reijden echt niet mag ontbreken in je winterhuis zijn warme metallics. "Denk aan een grote salontafel met een messing onderstel, fluwelen poefjes met gouden rand, maar ook gouden bestek om je eettafel een andere look te geven. De vormen zijn heel organisch. Dus geen rechttoe rechtaan hoekbank meer, maar een twee- of driezitter met een ronding erin, die je als het ware omarmt."



Fox ziet de komende winter een glansrol voor textiel weggelegd: "Grote wandkleden, stoffen behang. En investeer in een handgeknoopt en hoogpolig tapijt uit het Midden-Oosten of Marokko. Een plant bijna zo groot als een boom, helpt ook om het buitengevoel vast te houden."

Styling Cleo Scheulderman | Fotografie Jeroen van der Spek voor vtwonen

Kaketoe in je kerstboom

En hoe zit het met de feestdagen? Van der Reijden: "Kies een thema voor je kerstboom. Mix bijvoorbeeld goud en zilver met trendkleuren zoals paars en rood en voer dat door in kussens en kaarsen in je woonkamer. Of kies voor gekleurde glazen kerstballen in combinatie met goud. Tropische vogels zijn dit seizoen een inspiratiebron voor veel merken en dat zie je ook terug in kerstballen in de vorm van een flamingo, kaketoe of toekan."



In het decembernummer van vtwonen valt te lezen dat we deze Kerst alles uit de kast mogen trekken. Fox: "Het wordt een kerst rijk aan kleur en krullen. Denk: fluweel, glanzend satijn, kristal, smaragdgroen en een vleugje art deco. Ik heb er nu al zin in."

“Tropische vogels zijn dit seizoen een inspiratiebron voor veel merken” Monique van der Reijden - trendforecaster

Hoofdfoto: Styling Moniek Visser, fotografie Peggy Janssen voor vtwonen