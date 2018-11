De huurcommissie wordt overstelpt door klachten, waardoor veel zaken vertraging oplopen. PvdA, GroenLinks en CDA vragen minister Kajsa Ollongren daarom in te grijpen, meldt EenVandaag donderdag.

"De instroom van zaken in 2018 is meer dan verwacht. De Huurcommissie had zich voorbereid op 6.615 geschillen dit jaar. Dat aantal hadden we in september al bereikt", zegt de Huurcommissie tegen EenVandaag. De verwachting is nu dat er in totaal maar liefst tienduizenden meldingen binnenkomen.

Het functioneren van de commissie zou door de verkeerde inschatting sterk te wensen overlaten. "Uitspraken laten veel te lang op zich wachten. Soms wel anderhalf jaar", zegt Irene van Setten, directeur van Huurteam Nijmegen tegen de makers van het tv-programma van de NPO. Vanwege de werkdruk worden sommige mensen daarnaast aangemoedigd hun klacht in te trekken.

Wettelijk is vastgelegd dat de commissie binnen vier maanden een uitspraak moet doen. Volgens EenVandaag wordt die termijn in meerdere steden - waaronder Rotterdam, Utrecht, Groningen, Amsterdam en Nijmegen - overschreden.

Huurprijs omlaag door uitspraak commissie

Bij de Huurcommissie kunnen huurders klachten indienen over hun woning, indien de huurbaas geen gehoor geeft. Dat kan gaan om onderhoudskwesties als lekkages, maar ook om te hoge huurbedragen. De commissie kan bepalen dat de huurprijs omlaag moet.

De prijs kan tijdelijk omlaag gaan, vanwege een gebrek dat moet worden opgelost, of definitief, omdat een woning minder waard is dan de huurprijs. In twee derde van de gevallen wordt de persoon die een klacht indient bij de commissie in het gelijk gesteld.