Starters met een afgeronde hbo- of wo-opleiding komen nog maar voor 5 procent van de koopwoningen in aanmerking, concludeert woningmarktonderzoeker Calcasa donderdag aan de hand van cijfers over het derde kwartaal van 2018.

De lage rente compenseert de gestegen woningwaarden wel enigszins, stelt Calcasa.

In 72 procent van de gemeenten kan een hoogopgeleide starter met een gemiddeld bruto inkomen van 33.000 euro alleen terecht voor een woning van 75 vierkante meter of kleiner. In de vier grootste steden is dat slechts 50 vierkante meter.

Calcasa vergelijkt ook de kansen van mensen met verschillende beroepen en legt in dit onderzoek de posities van basisschoolleraren, journalisten en managers naast elkaar. Van deze drie groepen hebben de docenten de minste keus op het gebied van woningen (14 procent).

Steeds minder woningen voor mensen met lagere inkomens

Basisschooldocenten kunnen in 81 procent van de gemeenten een woning van maximaal 100 vierkante meter kopen. Bij een bruto jaarinkomen van 41.700 euro is een woning van maximaal 87 vierkante meter bereikbaar. In de vier grote steden is dat minder, met 62 vierkante meter.

Journalisten komen in aanmerking voor 55 procent van de woningen, met een gemiddeld bruto inkomen van 60.500 euro. Voor managers, die in de vergelijking als hogere inkomensgroep zijn opgenomen (bruto inkomen gemiddeld 97.100 euro), geldt een beschikbaarheid van 89 procent.

De woningprijzen stijgen sneller dan de bruto inkomens. Doordat het maximale hypotheekbedrag afhangt van dit inkomen, neemt voor mensen met lagere inkomens en middeninkomens het woningaanbod snel af, aldus Calcasa.