In 95 procent van de Nederlandse wijken zijn huurders qua betaalbaarheid beter af dan kopers. De minst betaablare plek om te huren of te kopen is met stip Amsterdam, maar op de meeste locaties in Nederland is wonen goed betaalbaar, aldus vastgoedadviseur JLL.

In een dinsdag gepresenteerde analyse keek de organisatie op wijkniveau naar hoe betaalbaar huurwoningen versus koopwoningen zijn.

Om de betaalbaarheid te meten, zijn de verkoopprijs en huurkosten in een wijk afgezet tegen het gemiddelde inkomen van wijkbewoners.

De meest betaalbare plek om te huren in de vrije sector is in Vlagtwedde (Groningen), gevolgd door Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) en Tubbergen (Overijssel).

Dat betekent niet dat kopers aan het langste eind trekken. Kopen is betaalbaar in 70 procent van de Nederlandse wijken. Delfzijl (Groningen), Urk (Flevoland) en De Marne (Groningen) vormen de top drie van de best betaalbare gemeentes.

Amsterdam minst betaalbare plek om te huren én kopen

De verschillen tussen de wijken zijn groot en vooral aan woningen in Randstedelijke gemeentes hangt een flink prijskaartje. De vijf minst betaalbare wijken om een woning te huren liggen allemaal in Amsterdam. De hoofdstad is tevens de minst betaalbare plek om te kopen, stelt het onderzoek.

Op sommige plekken is huren relatief voordeliger dan kopen, zoals in de gemeenten Waterland, Tubbergen, Muiden, Nunspeet en Bloemendaal. In de gemeenten Maasgouw, Heerlen, Ridderkerk, Rhenen en Vaals is het precies andersom, daar is het juist relatief gunstiger om te kopen.

