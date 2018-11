Wonen Vastgoedadviseur: Huurders in veel wijken beter af dan kopers In 95 procent van de Nederlandse wijken zijn huurders qua betaalbaarheid beter af dan kopers. De slechtste plek om te huren of te kopen is met stip: Amsterdam. Maar op de meeste locaties in Nederland is wonen goed betaalbaar, aldus vastgoedadviseur JLL.