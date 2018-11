Het is een betaalbare manier van wonen, je verkleint je ecologische voetafdruk en je wordt er gelukkiger van. Dat zeggen onderzoekers en bewoners over het wonen in een tiny house.

Een tiny house is volgens Tiny House Nederland een duurzaam gebouwd huis van maximaal 50 vierkante meter. Wonen in een tiny house wint aan terrein en ook gemeenten hebben steeds meer aandacht voor deze woonvorm.

Marjolein Jonker (43) woont sinds mei 2016 in een zelfvoorzienend huis van nog geen 20 vierkante meter in een groen stukje Alkmaar. Ze was een van de eerste tiny house-bewoners in Nederland.

"In mijn tiny house zit alles wat ik nodig heb. Het huisje is slim ingericht met een hoog dak met een lichtstraat en multifunctionele meubels. Zo is de koelkast verwerkt in de trap naar mijn slaapvide. De zithoek kan ik ombouwen tot een eethoek, waar plek is voor vijf personen. Mijn wasmachine op wielen zit verstopt in een kast. Als ik een wasje draai, leg ik de slang van de wasmachine in het bad. Inderdaad, ik heb zelfs een bad."

Drie zonnepanelen op het dak voorzien het tiny house van Jonker van stroom. Overtollige energie wordt opgeslagen in accu's, zodat ze 's avonds niet in het donker zit. Het huisje heeft daarnaast een regenwateropvang met zuiveringsinstallatie, een houtkachel en een composttoilet.



"In mijn voeding probeer ik ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Ik heb een moestuin en een aantal kippen." Jonker is ambassadeur van de tiny house-beweging en oprichter van Tiny House Nederland, een stichting die geïnteresseerden informeert over alles op het gebied van kleinschalig wonen en bouwen.

Het zelfvoorzienende huis van Marjolein Jonker (43)

'Tot op dag van vandaag krijg ik reacties van mensen die ook anders willen wonen'

Dat het niet eenvoudig is om een legale plek te vinden voor een tiny house heeft Jonker zelf ervaren. "In 2015 had nog bijna niemand ervan gehoord. In Nederland was er nauwelijks informatie over te vinden, dus ben ik erover gaan bloggen. Tot op de dag van vandaag krijg ik reacties van mensen die ook anders willen wonen."

"Ik schat dat er minstens 150 particulier gebouwde tiny houses in Nederland staan, maar dat weet ik niet zeker. Er zijn namelijk ook mensen die geen legale plek hebben, maar toch in een tiny house wonen. Het braakliggende terrein waar ik woon, heeft een tijdelijke woonbestemming gekregen. Ik hoop dat ik hier in ieder geval tot 2021 kan blijven", zegt Jonker.

In het kader van de Week van de Duurzaamheid sprak Jonker onlangs in Leusden voor circa tachtig geïnteresseerden over tiny houses. Wethouder Erik van Beurden was ook aanwezig om te vertellen over de mogelijkheden voor deze woonvorm in de gemeente Leusden. Die zijn beperkt, geeft hij eerlijk toe.



"De gemeenteraad staat open voor nieuwe woonconcepten, maar wij zijn een gemeente met relatief weinig grond. Als je hier een tiny house-project wil starten, moet je als het ware concurreren met andere doelgroepen zoals ouderen en starters. Zij willen ook graag in Leusden wonen, maar omdat de huizenprijzen hoog zijn, is dat niet gemakkelijk. Als tiny houses ook het woningtekort oplossen voor bijvoorbeeld starters, dan zet ik me daar graag voor in."

Zwijndrecht stelt ruimtelijk beleid voor tiny houses op

Een gemeente die wel bezig is met het opstellen van ruimtelijk beleid voor tiny houses is Zwijndrecht, vertelt wethouder Jacqueline van Dongen. In Zwijndrecht staat zelfs al een tiny house, als modelwoning voor geïnteresseerden.



Van Dongen: "Uit onderzoek blijkt dat de bewoners van tiny houses onder meer ondernemend, hoogopgeleid en welvarend zijn. Het is een interessante doelgroep die nog weinig bediend wordt, maar voordelen biedt voor het sociaal en economisch functioneren van Zwijndrecht."

"De huisjes zijn interessant vanwege de betaalbaarheid, maar ook omdat ze vaak meer energie opleveren dan ze verbruiken. Wat de gemeenteraad betreft komen er uiterlijk 2020 minimaal tien tiny houses in Zwijndrecht te staan."

Op de Rotterdamse Heijplaat staat het tiny house van Jeroen Wijnhorst en Tessa Koogje. Het huisje wordt van elektriciteit voorzien door middel van zonnepanelen en regenwater wordt opgevangen, gefilterd en gebruikt om onder andere mee te douchen. (Foto: Hollandse Hoogte)