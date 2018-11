Hoewel er genoeg innovatieve toepassingen te vinden zijn voor je (nieuwe) huis, blijft het raadzaam om eerst te investeren in goede isolering. Ook is het met het oog op het aardgasvrij maken van woningen in Nederland slim om te bekijken hoe je minder gas kunt gaan verbruiken.

Veel nieuwe toepassingen voor in huis, zoals bijvoorbeeld slimme meters, maken het energieverbruik inzichtelijk. Dit geeft je de mogelijkheid om geld te besparen, maar vooral ook om minder aardgas te gebruiken en zo duurzamer met energie om te gaan. Toch zijn de beste investeringen nog altijd de meest voor de hand liggende.

Zo is er op het gebied van verlichting vaak al wat te winnen. Heb je veel gloei- en halogeenlampen in huis, dan loont het om de verlichting in ruimtes waar je het meest bent, te vervangen door ledlampen.



Heb je een wat oudere woning, gebouwd voor 1982, dan is het de moeite waard om spouwmuurisolatie te overwegen. Daarbij is er in veel woningen op het gebied van vloer- en dakisolatie winst te boeken. En oudere (huishoudelijke) apparaten zijn vaak ook energieslurpers.

De trends op het gebied van duurzame investeringen in en rondom je huis hebben overwegend met energiebesparing te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de isolatie van je woning, die is heel belangrijk voor het beperken van je warmteverbruik.

Volgens Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH) valt daar voor het grootste deel van de woningbezitters winst te halen. "De belangrijkste investeringen zijn en blijven het beter isoleren van de woning en kijken hoe je voor je energie over kan gaan van gas naar iets anders. De mogelijkheden bij dat laatste zijn nog altijd per stad of gemeente verschillend. Maar in steden met stadsverwarming hoeven mensen zich op dat gebied niet druk te maken. Daar zijn ze al goed voorbereid."

Marlon Mintjes van Milieu Centraal is het daarmee eens. "Op het gebied van isolatie en het aardgasvrij maken van een woning valt veel winst te boeken, of het nu gaat om bestaande huizen of nieuwbouw. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 laten weten hoe ze de energietransitie vorm gaan geven. Daar kun je op voorsorteren."

Lees je goed in en laat je uitgebreid informeren

Een andere handige tip van De la Porte: "Kijk ook eens bij de gemeente hoe het zit met subsidies voor bepaalde investeringen of verbouwingen. In sommige gemeenten is het zo dat er bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen zijn. Als je gaat verbouwen of een nieuw huis bouwt, lees je dan goed in en laat je uitgebreid informeren."

"Ook is het goed om te bekijken welke banken extra geld overhebben voor de verduurzaming en het energiezuinig maken van een woning. Het wordt vanuit de overheid gestimuleerd, maar er zijn genoeg banken die redeneren dat als iets mag, dat het dan niet per se moet. Maar als je 6 procent extra kan krijgen door dit even uit te zoeken, dan is dat toch weer mooi meegenomen."

'Alle kleine beetjes helpen'

Als je kleine verbouwingen uit wil gaan voeren, kun je slim investeren volgens Mintjes van Milieu Centraal. "Alle kleine beetjes helpen. Wil jij toch al iets gaan aanpassen aan je huis, dan is dat vaak ook het moment om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Als je bijvoorbeeld de vloer in een ruimte eruit haalt, is het goed om na te denken of vloerverwarming een optie is. Zo grijp je deze (kleine) projecten aan om een slag te maken."

Denk bij een verbouwing dan ook goed na over welke materialen je gaat gebruiken, adviseert Mintjes. Investeer in hout dat langer meegaat, verf die langer blijft zitten zodat je minder vaak hoeft te schilderen. Verdiep je daarnaast in de vloeren die je gaat leggen. Zijn er ondergronden te vinden die voor altijd blijven liggen? Hoe zit het met de kozijnen en ramen? Vervang ze door isolerende kozijnen met driedubbelglas.

De la Porte vult aan: "Als je nadenkt over isolering, dan moet je vooral ook kijken naar je eigen wooncomfort en hoe je dit hiermee vergroot. Investeringen die alleen gericht zijn op de verkoop of om de waarde van je huis te verhogen, zijn vaak niet handig, want er is een grote kans dat je het geïnvesteerde geld niet volledig terugkrijgt."

Als je toch kijkt naar verbouwen als slimme investering, dan valt er in veel huizen ook nog winst te behalen op zolder volgens De la Porte.

"Het woonoppervlak vergroten is waardeverhogend. Bij veel huizen valt er op zolder winst te boeken, want veel mensen gebruiken dit alleen als opslagplek. Je maakt al stappen als je er twee dakkapellen op kan plaatsen om van de zolder een extra woonruimte te maken. Dat zijn slimme investeringen die de woning toekomstbestendig maken en ook de waarde doen stijgen."

Ga je met de zolder aan de slag, dan is dat het moment om de binnenkant van het dak te isoleren. Als je dakkapellen gaat plaatsen, investeer dan in dus isolerende kozijnen en driedubbelglas.

Ook is het verstandig om vast rekening te houden met zonnepanelen. Je kan je dak hierop helemaal voorbereiden met leidingen en bevestigingspunten. Op een later moment zijn de panelen dan makkelijk te plaatsen. Misschien dat er zelfs bij de gemeente nog een subsidie is te vinden.