De Nederlandse woningmarkt is krapper dan ooit, en de prijzen stijgen ieder kwartaal. Speelt de mediaberichtgeving een rol in de ontwikkeling van huizenprijzen? Ja, blijkt uit onderzoek van RaboResearch.

Is berichtgeving in de media positief, dan stijgen de huizenprijzen en andersom. Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het team analyseerde drieduizend nieuwsartikelen van 2007 tot 2017 op de toon van de berichtgeving en de gevolgen daarvan op de huizenprijzen.

Effect is het grootst bij goedkopere huizen

Het is lastig daar een causaal verband aan te verbinden, zegt econoom Jesse Groenewegen van RaboResearch, maar het idee is dat mensen zich laten leiden door de berichtgeving en eerder hun huis van de hand doen als er een tijdlang negatieve berichtgeving is geweest. Andersom zal de positiviteit in de berichtgeving zorgen voor een hoger bod. "Het mediasentiment voorspelt wat er gebeurt met de huizenprijzen", aldus de econoom.



Het effect van sentiment verschilt per prijssegment, waarbij het effect het grootste is in het laagste huizenprijssegmenten, zeggen de onderzoekers. "De theorie is dat iemand met een lager inkomen ook een lager opleidingsniveau heeft, en zo over minder financiële kennis beschikt. Als iemand alleen afgaat op rooskleurige berichten, maar niet kijkt naar bijvoorbeeld de rente, is hij al gauw geneigd hoger dan de vraagprijs te bieden."

“Het idee is dat iemand eerder zijn huis verkoopt na een tijd lang negatieve berichten te lezen” Jesse van Groenewegen, econoom

Duiding in media heeft altijd sentiment

Media ontkomen niet aan sentiment in de berichtgeving, zegt de Groenewegen. "Er wordt duiding gevraagd aan experts, aan de hoogleraren of de man op de straat. Dat zorgt altijd voor een laagje sentiment, dat ons algoritme oppikt."

De drieduizend berichten die werden geanalyseerd werden geschreven door de papieren versie van De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, NRC.Next, Het Financieele Dagblad, Metro en Reformatorisch dagblad. Als online nieuwsbron analyseerden de onderzoekers nieuwsberichten van NU.nl, en de resultaten waren online niet anders dan offline, aldus de econoom.