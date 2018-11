Het ene na het andere verlaten fabrieks- of bedrijfspand in een grote stad wordt omgetoverd tot een creatieve broedplaats. Een verzamelplek - vaak aan de rand van een stad - waar kunstenaars en creatieve ondernemers een werkruimte huren en hun krachten bundelen.

Een voormalige kartonfabriek van Converse DC en een oud laboratorium van Shell. Dit waren leegstaande panden waar niets meer mee gebeurde, nu zijn het bruisende plekken waar creatieve ondernemers en kunstenaars in de rij staan voor een betaalbare werkplek.



Alleen al in de stad Amsterdam zijn circa zestig creatieve broedplaatsen gevestigd. Hoeveel broedplaatsen Nederland precies telt is niet bekend, maar in steeds meer steden is er behoefte aan dergelijke verzamelpanden.

In Utrecht was Vechtclub XL een van de eerste creatieve broedplaatsen in de stad. Een grote crowdfunding in 2012 leverde 175 investeerders op, onder wie 50 huurders. Daarnaast zorgden een lening bij de bank en eigen vermogen voor de start van de creatieve broedplaats in een voormalig fabriekspand van een farmaceutisch bedrijf.



Vechtclub XL ontvangt dus geen subsidie, benadrukt communitymanager Lotte Walrave. "Onder onze 150 huurders zitten onder anderen fotografen, edelsmeden, houtbewerkers en een bierbrouwer. De wachtlijst voor een plek in Vechtclub XL is lang. We hanteren een strenge selectie en kijken goed of alle creatieve disciplines worden vertegenwoordigd. Een voorwaarde is dat je openstaat voor samenwerkingen met andere huurders. Je kunt je als huurder inschrijven voor workshops over zelfstandig ondernemen. Daarnaast is het ook gezellig om in Vechtclub XL te werken. Denk aan gezamenlijke lunches met andere ondernemers, net alsof je collega's hebt."



In het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht valt te lezen dat creatieve rafelranden en broedplaatsen essentieel zijn voor culturele en creatieve bedrijvigheid, het ontwikkelen van nieuw talent, cultureel ondernemerschap en het behoud van betaalbare werkplekken voor makers in de stad.

In de Merwedekanaalzone waar Vechtclub XL is gevestigd, worden de komende jaren ruim negenduizend huizen gerealiseerd. Walrave: "Onze huurovereenkomst eindigt in 2020, maar wij willen heel graag blijven en bespreken de koopmogelijkheden met de gemeente. Zij zien zeker de meerwaarde van onze broedplaats."

“Onder onze 150 huurders zitten onder meer fotografen, edelsmeden, houtbewerkers en een bierbrouwer” Lotte Walrave, Vechtclub XL

WOW in Amsterdam laat vijftig starters betaalbaar wonen en werken

De gemeente Amsterdam werkt sinds 2000 aan de realisatie van nieuwe betaalbare ruimte in de vorm van broedplaatsen. Ze hebben daarvoor Bureau Broedplaatsen opgericht, hét aanspreekpunt voor iedereen die een broedplaats wil starten.

Volgens de gemeente is er geen enkele andere stad ter wereld met een meerjarig beleid op dit gebied. Ze helpen broedplaatsen bij alles wat er komt kijken bij het opzetten van een dergelijke verzamelplek. Creatieve broedplaats WOW in de Amsterdamse Kolenkitbuurt bestaat sinds 2014 en is een van de vele succesverhalen uit de hoofdstad.



"WOW biedt vijftig starters in de kunst- en cultuursector de mogelijkheid om betaalbaar te wonen en te werken", vertelt curator Nandine van Karnebeek. "Daarnaast zijn we ook een hostel en een restaurant en organiseren we regelmatig exposities en evenementen. We vervullen een maatschappelijke rol in de buurt met creatieve workshops voor kinderen en programma's met jongeren en statushouders", stelt Karnebeek.

"Op Bevrijdingsdag organiseren we ieder jaar een gratis vrijheidsmaaltijd met een creatieve randprogrammering. Afgelopen jaar schoven circa duizend buurtbewoners aan. We blijven niet alleen binnen onze eigen muren, maar trekken de buurt en de stad in op zoek naar verbinding."

​Vroeger een industriegebied, nu een culturele hotspot

Dat de vestiging van een broedplaats een positief effect kan hebben op de omgeving, ervaart Walrave met Vechtclub XL.



"Vroeger was dit een industriegebied met een tippelzone, niet echt een charmant stukje stad. Nu zitten er in ons pand onder meer een koffiebranderij met espressobar, een bierbrouwerij en een restaurant waar veel Utrechters op af komen. Volgende week organiseren we Winterwinkelen, waarbij je sint- en kerstinkopen kunt doen bij makers in diverse broedplaatsen in de Merwedekanaalzone. Met deze en andere evenementen laten we zien dat we meer zijn dan een werkplek."