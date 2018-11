Om je woning tegen winterweer te beschermen, kun je het beste in de herfst al voorbereidingen treffen. Zo voorkom je lekkage, brand en andere onveilige situaties. De volgende dingen kun je als huiseigenaar doen om winterschade aan je huis te voorkomen.

Regen, wind, hagel, sneeuw en extreme kou; het zorgde afgelopen winter voor veel storm- en waterschade. John Kersemakers is bouwkundig specialist bij Vereniging Eigen Huis en is klaar voor een strenge winter.

"De buitenkraan dichtdraaien doen de meeste mensen wel, maar ander onderhoud wordt vaak vergeten. De late herfst is een goede periode om je huis winterklaar te maken, omdat het nog niet zo koud is en je nog zin hebt om dingen buiten te doen."



"Als het 10 graden vriest en je cv-ketel houdt er door slecht onderhoud ineens mee op, heb je geen tijd om op je gemak een installateur uit te zoeken. Het gevolg is dat je bijna altijd duurder uit bent. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de cv-ketel verkleint het risico op storingen in de winter. Maakt je verwarming borrelende geluiden? Dat wijst op lucht in je leidingen. Je verliest dan niet alleen veel warmte maar ook energie, doordat je cv-ketel nog harder moet werken. Zorg dus dat je je verwarmingssysteem tijdig ontlucht."

Met de komst van kouder weer gaat naast de verwarming ook de open haard weer aan. Een verstopt of vervuild rookkanaal kan leiden tot schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging. De brandweer rukt jaarlijks meer dan tweeduizend keer uit voor een schoorsteenbrand. Vereniging Eigen Huis adviseert minstens één keer per jaar de schoorsteen te laten vegen door een erkende schoorsteenveger.



Kersemakers: "Als er vogelnesten of ander vuil in zit, trekt de schoorsteen niet goed. Als je al een paar weken stookt en je laat de schoorsteen dan pas vegen, ben je eigenlijk al te laat. Koolmonoxide- en rookmelders zijn een must, zodat je vroegtijdig wordt geïnformeerd over brand of koolmonoxide in huis."

In het kort Jaarlijkse onderhoudsbeurt cv-ketel verkleint risico storingen

Zorg dat je je verwarmingssysteem tijdig ontlucht

Laat één keer per jaar de schoorsteen vegen

Klaar voor een pak sneeuw

Sneeuw is volgens Kersemakers vaak nog erger dan regen. "Als je dakpannen niet goed liggen of scheuren vertonen, dwarrelen sneeuwvlokken gemakkelijk naar binnen. Met als gevolg dat de sneeuw tussen de dakpannen en het dakbeschot terecht komt. Zodra het gaat dooien kan het smeltwater lekkage veroorzaken."



De staat van je dakpannen kan je op meerdere manieren controleren. Kersemakers: "Check je dakpannen een voor een met een verrekijker vanaf de overkant van je huis. De staat van een dakpan kun je ook controleren door erop te tikken na een flinke regenbui, bijvoorbeeld vanuit de dakkapel. Klinkt de dakpan hol, dan is de pan droog. Zo niet, dan zit de pan vol water en is vervanging nodig. Zorg daarnaast dat het water weg kan door je dakgoten vrij van bladeren te maken."

En verder Controleer de staat van je dakpannen

Draai de buitenkraan tijdig dicht

Houd de ventilatieroosters ook in de winter open

Voorkom schade

In de winter worden er vaker schades gemeld naar aanleiding van het weer, beaamt Suzanne Maas van Interpolis, een van de grootste verzekeraars van Nederland.



Maas: "Veel schades ontstaan door bevriezing van leidingen. Klanten vergeten de buitenkraan op tijd af te tappen. Dan bevriest het water dat nog in de leidingen zit en scheurt de leiding of drukt deze een verbinding kapot. Historisch gezien is er in onze winters vaak kans op een storm. De meest voorkomende schades bij storm hebben te maken met afgewaaide pannen. Een andere terugkerende schadepost in de winter is brand in de schoorsteen."



Kersemakers wijst ook op schade aan je gezondheid, die ontstaat doordat het binnenklimaat in huis niet optimaal is. "Veel mensen doen in de winter alles potdicht en sluiten de ventilatieroosters, waardoor een huis niet goed wordt geventileerd. Vuile lucht bevat een hogere CO2-waarde, waardoor je je snel moe voelt en in slaap valt. Laat het ventilatierooster open en zet af en toe een raam open om goed te luchten, ook in de winter."