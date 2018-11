Wonen Rijksbouwmeester: 'Optimisme van wederopbouw is weer gerechtvaardigd' 'De architect des Konings', Floris Alkemade mag zich vijf jaar lang bemoeien met het rijksvastgoed en de ruimtelijke ordening in Nederland. Geen tijd te verliezen, vindt Rijksbouwmeester Alkemade. Hij gaf zichzelf een extra taak: maatschappelijke thema's agenderen en aanpakken met radicale architectuur. NU.nl sprak Floris Alkemade over zijn toekomstvisie.