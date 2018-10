Wonen Robots in de toekomst: Een schoon huis dankzij een robot Tijdens Dutch Design Week laten ontwerpers en experts zien hoe zij nadenken over onze toekomst, zowel nabij als ver weg. Daarom vragen we hoe hun vakgebied eruitziet in de verre toekomst. Vandaag: Peter Ruijten, expert op het gebied van sociale robots en robotica bij TU/e, over ons leven met robots in 2050.