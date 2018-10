Bestaande koopwoningen zijn in september 9,3 procent in prijs gestegen vergeleken met een jaar eerder. In augustus van dit jaar stegen de woningprijzen met hetzelfde percentage.

Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag.

Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend in de prijzen van bestaande koopwoningen. Sinds mei 2018 staat de prijsindex hoger dan het recordniveau van augustus 2008 en sindsdien worden nieuwe records geboekt.

Vergeleken met het dieptepunt van juni 2013 liggen de prijzen nu 32 procent hoger.

Samenhangend met de flinke prijsstijgingen, daalt het aantal verkochte woningen juist. Het Kadaster registreerde in september 16.449 verkochte woningen.

In de eerste negen maanden van dit jaar registreerde het Kadaster 161.956 verkochte woningen, 8 procent minder vergeleken met de eerste negen maanden van 2017.

In het derde kwartaal zijn alleen in Zeeland meer woningen verkocht vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. In alle andere provincies nam het aantal transacties juist af.