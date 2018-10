In september zijn 16.449 woningen verkocht, een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral jongeren kopen minder vaak een huis, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Woningmarktexpert Paul de Vries spreekt van een trend. "Al een half jaar op rij zien we dat vooral Nederlanders onder de 35 jaar minder kopen."

Nederlanders van 65 jaar en ouder kochten in september 14,5 procent minder, maar over het hele derde kwartaal is de daling beperkt tot slechts 1,1 procent.

Het aantal verstrekte hypotheken daalde in september met 10 procent naar 25.989, maar dat is geen trend. In het derde kwartaal 2018 werden er juist 2,1 procent meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder.

De verkoop van twee-onder-een-kapwoningen nam het sterkst af in september. Drenthe (-27 procent), Friesland (-26 procent), Overijssel (-24 procent), Gelderland (-22 procent) en Utrecht (-20 procent) zijn provincies met groter dan gemiddelde dalingen.