Er is een behoorlijk tekort aan woningen en huizen worden daardoor steeds sneller verkocht, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het afgelopen kwartaal werd een huis gemiddeld binnen 40 dagen verkocht, 15 dagen minder dan een jaar geleden. In achttien jaar zijn huizen niet zo snel verkocht, aldus de NVM.

In totaal verkochten de NVM-makelaars ruim 36.000 woningen, 4.700 minder dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg het afgelopen kwartaal tot een recordniveau van 292.000 euro.

Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. In het derde kwartaal van 2018 verkochten NVM-makelaars bijna 12 procent minder huizen dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde verkoopprijs met 10,3 procent.

30 procent minder woningen in de verkoop

Een derde van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht afgelopen kwartaal. De vraagprijs lag bijna 11 procent hoger. Het woningaanbod daalde in een jaar met ruim 30 procent, blijkt uit de cijfers.

Van alle woningen die de NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal, waren 6.600 nieuwbouwwoningen. Dat is 12 procent minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijs van een verkochte nieuwbouwwoning nam met 16 procent toe.

Dat de prijs van nieuwbouwwoningen harder stijgt dan die van bestaande bouw, bleek afgelopen week al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In het rapport benadrukt de NVM dat de verschillen per regio groot zijn. In landelijke gebieden is nog altijd meer aanbod dan in de steden.

Problemen op de woningmarkt

De NVM pleitte op Prinsjesdag al voor een 'structurele en gestructureerde aanpak' van de woningmarkt. De makelaarsvereniging zegt dat de overheid moet zorgen dat er tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen bijkomen.

"Als dat plan niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen", waarschuwt de voorzitter.

Er is een tekort aan nieuwbouw en daarbij wordt het bestaande aanbod steeds vaker gekocht door beleggers. Een andere nieuwe trend is volgens de NVM dat expats steeds vaker een woning kopen in plaats van te huren. "Dit geeft ‘gewone’ koopkandidaten het nakijken", zegt de NVM-voorzitter.

De NVM voorspelt dat de woningmarkt komend kwartaal verder zal verkrappen. Jaarsma zegt dat hij een daling van 7 tot 10 procent verwacht in het aantal transacties. De prijs stijgt waarschijnlijk met 8 tot 10 procent.