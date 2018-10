In het eerste half jaar van 2018 is er 3 miljard euro gestoken in Nederlands vastgoed, blijkt uit onderzoek van Colliers. Dat is meer dan ooit, aldus de vastgoedadviseur.

Vrijesectorhuurwoningen zijn een slimme investering dankzij de krappe woningmarkt, de constante huurinkomsten, de lage rente en mogelijk stijgende huurprijzen, aldus Colliers. Gemeenten zijn deze ook volop aan het bouwen.

Investeerders kiezen er dus steeds vaker om hun kapitaal in Nederlands vastgoed te steken, laat onderzoek van vastgoedadviseur Colliers zien. Ook durfkapitalisten uit het buitenland zien woningen als interessante beleggingsmarkt. Het rendement op woningen loopt op tot 3,5 procent.

In 2017 zijn er 50 procent meer vergunningen verstrekt voor nieuw te bouwen vrije huursector woningen, en deze groei zet door in 2018. Gemeenten hebben hierop aangestuurd, omdat er een groeiende vraag is naar deze woningen vanuit de markt.

Huis in Schiedam is de beste investering

Beleggers zijn in het hele land actief om meer rendement te behalen, en niet langer in de grote steden. Het aandeel woningbeleggingen buiten de vier grootste steden is in de laatste drie jaar gestegen van 58 naar 69 procent.

Investeren in Schiedam is het meest lucratief, laat het onderzoek zien. Daar wordt van 50 grote gemeenten het meest rendement behaald: 6 procent voor de beste nieuwbouwwoningen.

Wie het minste risico wil lopen kan het best investeren in woningen in Amstelveen, Haarlem en Haarlemmermeer, omdat het type huishoudens dat op zoek is naar vrije sector huurwoningen daar naar verwachting zal groeien.