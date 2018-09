Banken wijzen met campagne op risico's van niet aflossen hypotheek

Wonen Coalitie wil dat scheefwoners meer gaan betalen voor huurwoning Mensen die in een sociale huurwoning blijven wonen terwijl zij daar eigenlijk te veel voor verdienen, krijgen mogelijk een flinke huurverhoging voor de kiezen. Dat staat in een voorstel van de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer, zo bevestigt D66 na een bericht in het AD.