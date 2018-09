'Groot risico op huizenbubbel in Amsterdam'

Van een huizenbubbel is sprake als de huizen overgewaardeerd zijn in relatie tot economische elementen als inkomens en werkgelegenheid. De markt loopt dan een groot risico op een correctie.

Amsterdam staat op de vijfde plaats in de ranking. De enige steden die een groter risico op een huizenbubbel lopen, zijn Hongkong, München, Toronto en Vancouver. Londen volgt na Amsterdam.

Volgens het rapport is het risico op een huizenbubbel aanwezig in Amsterdam, omdat de huizenprijzen in de hoofdstad explosief zijn gestegen en woningen steeds minder betaalbaar worden. Daarbij stelt UBS dat de loonstijgingen in Nederland zijn achtergebleven en het moeilijker wordt om geld te lenen.

In Hongkong is de kans op een huizenbubbel het grootst. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen daar verdubbeld en de huren met 15 procent gestegen. Daar staat tegenover dat het reële inkomen gelijk is gebleven.

Prijzen nog niet op niveau van voor de crisis

Huizenprijzen stijgen niet meer zo hard als in voorgaande jaren, maar de betaalbaarheid blijft een groot probleem. Volgens het rapport zijn huizenprijzen in grote steden in de afgelopen vijf jaar met 35 procent gestegen.

"Ondanks dat vele financiële centrums nog altijd het risico lopen op een huizenbubbel, kunnen we de huidige situatie niet vergelijken met de situatie voorafgaand aan de crisis", laat UBS weten in een verklaring. "Investeerders moeten wel uitkijken met huizenmarkten in bepaalde gebieden met een risico op een huizenbubbel."