Coalitie wil dat scheefwoners meer gaan betalen voor huurwoning

De huur voor een sociale huurwoning, bedoeld voor mensen die tot 41.000 euro per jaar verdienen, mag nu nog met maximaal 5,4 procent per jaar stijgen. Het kan daardoor jaren duren voordat een scheefhuurder de maximale huur betaalt die bij zijn woning past.

De regeringspartijen willen dat dit sneller gaat. Het moet in extreme gevallen, bijvoorbeeld als iemand 100.000 euro of meer per jaar verdient, zelfs mogelijk worden de huur in één keer op te schroeven naar dat maximum. De huurverhoging kan dan oplopen tot enkele honderden euro's per maand.

Het idee valt niet goed bij de directeur van de Woonbond. Volgens hem kunnen veel middeninkomens geen huur boven de sociale huurgrens betalen. "Het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen", stelt Paulus Jansen.

"Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten. Den Haag zou zich moeten buigen over de dure scheefheid, het aantal huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont."

Nederland telt enkele honderdduizenden scheefwoners

Er zijn enkele honderdduizenden scheefwoners in Nederland. Doordat zij een gesubsidieerde huurwoning bezet houden waar zij eigenlijk geen recht op hebben, zijn er te weinig huizen voor mensen die wel van de sociale huur afhankelijk zijn. Woningcorporaties kunnen ze echter niet uit huis zetten.

Een flink hogere huur moet voor die groep een aansporing zijn om te verkassen naar een huurhuis in de vrije sector of om een eigen woning te kopen. De huur kan met deze maatregel meteen verhoogd worden naar 710 euro per maand, de maximale huurprijs.

Als het inkomen boven de 41.000 euro is gestegen, dan mag de huur wel boven de huurgrens stijgen. De maximale huur wordt dan bepaald via het zogeheten 'puntensysteem', een systeem waarmee de kwaliteit van een huurwoning, kamer of woonwagen wordt uitgedrukt in een puntenaantal. Aan de hoeveelheid punten van een woning is een maximale toegestane huurprijs gekoppeld.