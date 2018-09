Kabinet legt Airbnb-verhuur aan banden door registratie van verhuurders

Wonen Krappe woningmarkt: Waar laten we onze ouderen? Het aantal Nederlanders boven de 75 is over twintig jaar verdubbeld: er wonen dan 2,5 miljoen ouderen in Nederland. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden steeds leger. De overheid denkt dat senioren daarom het beste terechtkunnen in hofjes en samenleefwijken. Die moeten echter nog wel gebouwd worden.