Natuurbeschermers: Bouw de Noordzeekust niet te vol

Van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de 500.000 euro wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden. De gemiddelde vraagprijs in Zeeland is met ruim 20 procent toegenomen en staat nu op 428.471 euro.

In de lagere prijsklassen droogt het aanbod juist op, en er is steeds meer aanbod van luxe woningen, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. "Wellicht meer dan je vanuit een gezond marktperspectief zou wensen."

'Iedereen wil iets hips aan de kust neerzetten'

Oude recreatiegebieden worden vaak niet meer gerenoveerd, zegt Björn van den Boom van Natuurmonumenten. Die verpauperen en arbeidsmigranten trekken in de huisjes, of ze worden opgekocht door projectontwikkelaars.

"We maken ons zorgen om die bouwdrift aan de kust. Iedereen wil iets hips neerzetten, een eco-lodge of een state of the art-recreatiepark aan een leeg stuk strand. We kunnen wel architectuurprijzen uit gaan delen aan de stranden, maar liever houden we de kust zo leeg mogelijk."

Gelukkig worden de Nederlandse stranden niet zomaar volgebouwd, vertelt Van den Boom. Dat werd vorig jaar aan banden gelegd met het Kustpact, waarin staat dat er geen nieuwe woningen op de stranden van de Noordzee gebouwd mogen worden. Wat leeg is, blijft dus leeg, maar waar al gebouwd is, mag worden uitgebreid.

Van der Boom: "Van Cadzand-Bad tot de Eemshaven hebben we 500 kilometer strand. Dat moet geen grote versteende boulevard worden zoals in Scheveningen. Prima als er nog een koffietentje bijkomt, maar we moeten zorgen dat de recreatieparken niet als olievlekken worden verspreid over de lege kustgebieden."

'Het Kustpact beschermt lege stranden, maar achter de duinen kan veel'

Het Kustpact is een geruststelling, vindt Van den Boom, maar de 25 kustgemeenten gaan over de ruimtelijke ordening. "Daar zit elke vier jaar een nieuw baasje."

Het gevolg van het Kustpact is dat het achterland in Zeeland nu wordt bebouwd, zegt Gert-Jan Buth, ecologisch adviseur in het Deltagebied. "Rondom de Deltawateren komen overal nieuwe projecten. Oude, wat verloederde campings worden opgekocht en daar verschijnen grote luxe huizen die jaarrond bewoond worden."

Die campings werden in de zomer twee maanden bewoond door toeristen, en daarna keerde de rust terug, legt Buth uit. Maar het toerisme verandert. "Dit zorgt voor een enorme verstening in Zeeland."

Zo werd de leegstaande Camping De Witte Raaf op Walcheren opgekocht, vertelt Buth. "De camping wordt nu omgebouwd tot een recreatiepark met plek voor zeshonderd gezinnen, net als camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk, een klassieke camping met wat tentjes die nu uitbreidt met driehonderd huizen." De doelgroep houdt van de kust, zegt Buth, maar niet genoeg. Kopers willen er wel graag in luxe wonen.

Niet alleen de Zeeuwse kust wordt voller

Gedateerde locaties opkopen en volbouwen gebeurt niet alleen in Zeeland, maar aan de hele Noordzeekust, vertelt Frank de Groot, directeur van de Vakantiemakelaar. Camping Het Helmgat in Bloemendaal, Ambousen in Ameland en De Branding in Zandvoort zijn inmiddels opgekocht door projectontwikkelaar Qurios. Op de voormalige camping De Branding zijn honderd huisjes in aanbouw.

De Groot: "Om onderscheidend te blijven, zien wij een toename van accommodaties zoals luxe wellnessvilla’s, maar ook boomhutten, tiny houses en zelfs volledig zelfvoorzienend, biobased en circulair gebouwde eco-lodges midden in de natuur."