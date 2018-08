Oversluiters geven hypotheekmarkt impuls

Wonen Achtergrond Miljoen woningen erbij voor 2030: Gaat dat wel goed? In elf jaar tijd moeten er een miljoen extra woningen komen, stelde minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in mei dit jaar. Of dat gaat lukken is de vraag, want de grond raakt op, de overheid laat de bouw grotendeels aan gemeenten over en onze woonbehoefte is veranderd.