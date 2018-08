Gespannen huizenmarkt Amsterdam zorgt voor nieuw WOZ-record

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De WOZ-waarde van een woning in Amsterdam bedroeg in doorsnee 340.000 euro, waarmee het record van vorig jaar alweer verbroken is. In de afgelopen vijf jaar steeg de waarde met bijna 48 procent, aldus het statistiekbureau. Ook in de buurgemeenten Amstelveen (plus 15,5 procent) en Ouder-Amstel (14 procent) ging de gemiddelde WOZ-waarde dit jaar fors omhoog.

Voor heel Nederland was de gemiddelde geschatte waarde van een woning 230.000 euro, 6,5 procent meer dan vorig jaar. Daarmee stijgt de gemiddelde WOZ-waarde voor het derde jaar op rij. Van alle provincies spande Noord-Holland de kroon met een stijging van 11 procent tot 288.000 euro, tevens het hoogste gemiddelde van alle provincies. In Groningen is de gemiddelde WOZ-waarde met 165.000 euro het laagst.

WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor gemeentelijke belastingen

Gemeentes bepalen aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, waarvan de onroerendezakenbelasting (ozb) de belangrijkste is. Ze gaan daarbij uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar.

Overigens betekent een hogere gemiddelde WOZ-waarde niet automatisch dat je als huizenbezitter ook meer belasting moet betalen, laat de Vereniging Eigen Huis weten in een reactie. Gemeenten zijn immers vrij om de belastingtarieven naar eigen inzicht te wijzigen.

"In Amsterdam steeg de waarde vorig jaar het hardst, maar de gemeente heeft toen het belastingtarief dusdanig verlaagd dat Amsterdammers dit jaar gemiddeld evenveel betaalden als vorig jaar’’, geeft een woordvoerder van de belangenvereniging als voorbeeld.

Ook huurders moeten goed op de WOZ-waarde van hun woning letten, waarschuwt de Woonbond. Die is namelijk van invloed op de maximale huur die mag worden gevraagd voor sociale huurwoningen.

De huurdersvereniging is overigens niet te spreken over de invloed van de geschatte woningwaarde op het puntenstelsel. Die zorgt er immers voor dat de maximaal toegestane huurprijzen steeds hoger worden, waardoor steeds meer woningen uit het sociale segment verdwijnen.

