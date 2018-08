Profijt halen uit de liracrisis? Investeer in Turks vastgoed

Woningverkopen aan buitenlanders in Turkije stegen in juli met 65,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Turks statistisch instituut TurkStat die woensdag werden vrijgegeven. De meeste kopers komen uit het Midden-Oosten, maar ook Europeanen slaan toe nu de prijzen dalen.

Nederlanders die aan een vakantiehuisje denken, moeten inderdaad nu hun slag slaan, zegt de Turkse makelaar Bayram Tekce van Antalya Homes. Woningen zijn er nu 15 tot 20 procent goedkoper dan eerder dit jaar. 1 euro was begin augustus 5,75 lira waard. Afgelopen vrijdagmorgen was dat 6,42 en 's avonds 7,33 lira. Een week later is het iets beter: 6,63 lira voor 1 euro.

Niet kijken, wel kopen

"In de afgelopen week kregen we drie keer meer kopers normaal", aldus Tekce. "Ze kopen zelfs via de telefoon, zonder eerst te komen kijken, want het moet snel gebeuren. Ze willen geen tijd en geld verspillen door eerst naar Turkije te komen."

Ook het Nederlandse makelaarsbedrijf Real Turkey speelt in op kooplustige Nederlanders die hun kans schoon zien. "Kopen in Turkse lira is nu voordelig. Vandaag: Alanya Sultan Sehir, een nieuwbouwproject met prijzen vanaf 380.000 TL. De koers is ongekend. De komende dagen zullen wij dagelijks één of meerdere projecten lanceren die rond de 20 procent in prijs zijn gedaald", schrijft Real Turkey maandag op zijn Facebook-pagina.

Wat kost dat in lira?

De enorme val van de lira trekt logischerwijs investeerders aan die een lucratieve deal zien, zegt de Nederlandse makelaar en turkoloog Esmeralda Sepers van Esmare Turkey. "Normaal gesproken is er weinig vraag van Nederlanders naar Turks vastgoed. De diplomatieke relatie is verstoord, de ambassadeurs zijn vertrokken, maar de enorme val van de lira maakt het land ineens een stuk aantrekkelijker."

Sinds vrijdag krijgt ze aan de lopende band telefoontjes, en waar klanten eerst in euro's willen betalen, wordt nu gevraagd naar de prijs in lira. "Ik heb de prijzen op mijn website maar veranderd in lira, want iedereen vraagt ernaar."

Zo heeft Sepers een vakantiewoning met twee slaapkamers aan de Egeïsche Zee van 550.000 lira voor iets minder dan 96.000 euro. Op dinsdag was datzelfde huis omgerekend 74.000 euro. Er wordt bovendien nog steeds gebouwd, en nu in een nieuwbouwproject stappen is gewoon een fantastische investering, zegt Sepers.

"Over tien jaar is die munt al lang weer stabiel en dan heb je voor echt een klein bedrag een appartement aan zee."

Eten voor 5 euro

De nieuwbouwappartementen zijn tot zo'n 20 procent goedkoper, zegt ook Hanneke Gedikoglu. Zij woont al 22 jaar in Turkije en verkoopt vastgoed in Turkije. Ze werkt met Turkse bouwers, vertelt ze, en als die in geldnood komen, vragen ze haar binnen een week een appartement te verkopen, zodat er weer wat cash binnen is.

"Je lacht je dood met deze prijzen", zegt aldus Gedikoglu. "Je kunt uit eten voor 5 euro, het is hier net Joegoslavië. Ik geniet wel van die prijzen."

Een tweede huis in Turkije verkoopt ze vaak aan Iraanse, Afghaanse of Marokkaanse Nederlanders, omdat Nederlanders zonder enige binding met Turkije en de cultuur volgens Gedikoglu vaak een vertekend beeld van het land hebben en het niet aandurven.

Gedikoglu: "Er is 3.000 kilometer kustlijn, er zijn bergen, je kunt hier skiën. Het gaat niet alleen over politiek hier." Nederlanders die twijfelen tussen een Grieks of een Turks huisje trekt ze bijna altijd over de streep, vertelt ze. "De westkust is precies Griekenland."

Niet alleen Erdogan-fans willen Turks huis

Sepers klantenkring breidt zich steeds meer uit tot jonge Nederlanders, vertelt ze. "Je zou denken dat die klanten alleen maar Turkse Nederlanders zijn, de Erdogan-fans. Maar mijn klanten zijn ook jonge gezinnen die nog helemaal warm en verliefd terugkomen van vakantie en willen weten wat zo'n appartement aan zee nou kost. Of stellen die iets met hun spaargeld willen, omdat de spaarrente nu natuurlijk niks voorstelt."

Onroerend goed is nu eenmaal een verstandige investering, zegt Sepers. "Maar wees selectief. Turken blijven natuurlijk onderhandelaars."