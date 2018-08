Woningprijzen stijgen eerste half jaar met 10 procent

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor starters, flexwerkers en senioren wordt het daardoor steeds lastiger een koopwoning te vinden, aldus NHG.

Uit de cijfers van NHG blijkt verder dat het garantievermogen het eerste half jaar met 71 miljoen euro gegroeid is tot bijna 1,2 miljard. De NHG-premie moet nu verlaagd worden, vindt Vereniging Eigen Huis (VEH). Zij heeft dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag per brief laten weten.

"Veel minder klanten doen aanspraak op het vangnet en het gemiddeld uitgekeerde bedrag sterk is afgenomen", aldus Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis. "De premie moet echt omlaag om starters een steuntje in de rug te geven."

Minder mensen deden beroep op NHG

54.600 woningkopers financierden in het eerste half jaar hun woning met NHG. Dat is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een daling van 5 procent.

Ook het aantal huizenbezitters dat vanwege een verkoop met verlies een beroep op NHG deed, daalde in het eerste half jaar opnieuw. Het NHG-fonds was in het afgelopen half jaar in 545 gevallen nodig.

De belangrijkste oorzaken voor het indienen van een verliesdeclaratie waren relatiebeëindiging en het verliezen van een baan.