Wonen Veel bouwbedrijven willen tarieven verhogen door groeiende vraag De orderportefeuille van bouwbedrijven is de afgelopen maand opnieuw gegroeid, met name in de woningbouw. Bedrijven hebben gemiddeld 10,2 maanden werk voor de boeg, een tiende meer dan de maand ervoor. Door de toenemende vraag zullen de prijzen in de bouw stijgen, zeggen zeven op de tien bedrijven.