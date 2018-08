Grootste tien bouwbedrijven halen opvallend veel orders binnen

Wonen Achtergrond Als starter een huurwoning vinden, blijkt een hele uitdaging Als er een plek is waar je je als nieuwkomer op dit moment niet bepaald welkom voelt, dan is het op de woningmarkt. Zeker in de grotere steden is het als starter moeilijk om een woning te vinden. Een oplossing hiervoor lijkt er tegelijkertijd niet echt te zijn.