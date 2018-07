Ook huurmarkt oververhit, alleen in Friesland en Drenthe dalende prijzen

Ook in Overijssel zijn de huurprijzen laag, maar in het tweede kwartaal stegen ze wel met 4,6 procent op jaarbasis, meldt woningplatform Pararius dinsdag.

In Groningen stijgen de prijzen ook en wordt nu gemiddeld 13,45 euro per vierkante meter betaald. Maar volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, geven de cijfers een vertekend beeld. Alleen in de stad zouden de huurprijzen stijgen. “In de omliggende steden en dorpen zijn de huurprijzen een stuk lager.”

Mensen uit Noord-Nederland trekken, volgens De Groot, naar de Randstad waardoor de druk op de woningmarkt daar toeneemt. “Midden-Nederland, met de Randstad als nummer één bestemming, heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen,” stelt hij.

Noord-Holland

De hoogste prijzen worden in Noord-Holland betaald met gemiddeld 20,66 euro per vierkante meter. Amsterdam blijft populair, maar ook in steden zoals Haarlem en Amstelveen trekken de huurprijzen aan. In Zuid-Holland werd gemiddeld 15,09 euro per vierkante meter betaald, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder.

Buiten de Randstad ziet Pararius ook tekenen van oververhitting. Zo nemen in steden zoals Nijmegen en Enschede de huurprijzen toe met respectievelijk 10,7 en 10,9 procent. Ook in Den Bosch (9,7 procent), Eindhoven (8,6 procent), Tilburg (8,0 procent) en Almere (7,3 procent) stegen de prijzen. De grootste stijging werd gemeten in Apeldoorn (22,8 procent).