Wonen Ook huurmarkt oververhit, alleen in Friesland en Drenthe dalen de prijzen Overal in Nederland stijgen de prijzen voor huurwoningen, maar in Friesland en Drenthe dalen ze juist. In deze provincies komt de huurprijs per vierkante meter niet boven de 10 euro per maand uit. Landelijk is het gemiddelde 15,82 euro.