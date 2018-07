Zo tover je een saai balkon om tot een groene oase

Wat doe je met een paar vierkante meter beton? Dat vragen balkoneigenaren zich vast weleens af. Van ieder balkon, hoe klein ook, is wel iets te maken, zeggen experts Friederike Joppen, eigenaar van De Balkonie, en Inge Slothouber, initiator bij Het Natuurtalent.

Een groen balkon geeft niet alleen een fijne plek om te vertoeven, maar van groen word je ook gelukkig. Daarnaast helpen planten bij het zuiveren van de lucht en neemt groen in tegenstelling tot beton warmte op.

Genoeg redenen om aan de slag te gaan dus. Met deze tips creëer je een buitendomein waar het de komende maanden goed toeven is.

Maak het gezellig

Ook als je geen groene vingers hebt, kun je van je balkon een fijne buitenruimte maken. En daarin zijn verschillende trends te onderscheiden. Joppen: "Deze zomer zie je buitenkleedjes in alle kleuren, soorten en maten. En je kunt ze ook in de winter buiten laten liggen."

"En partylights geven altijd een mooie sfeer. Ook die kun je in de winter laten hangen, zodat je niet in een zwart gat kijkt", adviseert Joppen.

"Een andere balkontrend is de balkonbar. Dit is een barretje dat je op de reling kunt monteren en waar je aan kunt hangen. Of je zet er een paar planten op. Met een barkruk ervoor kun je er ook eten. En als je een beetje ruimte hebt, en muren om te bevestigen, kun je een hangmat of hangstoel ophangen."

Barbecueën op het balkon

Met de barbecue is het altijd een beetje oppassen geblazen. Vaak is er niet veel ruimte en niemand wil zijn buren uitroken. Joppen heeft daar een oplossing voor.

"Er zijn tegenwoordig rookloze barbecues. Het vet van het vlees kan daarin niet op de kooltjes vallen, waardoor het net lijkt of je grilt. En de barbecue blijft koud aan de buitenkant, waardoor je hem op tafel kunt zetten. Dat scheelt ruimte", zegt Joppen.

Potten en verticaal tuinieren

Voor een groen balkon heb je potten en kuipen nodig bij gebrek aan volle grond. Daar zijn genoeg mouwen aan te passen. Wil je hoogteverschil, net of je in een tuin zit? Neem dan potten van diverse afmetingen met verschillende planten en groepeer ze. Om je balkon van boven tot onder een groene oase te maken, kun je hangbakken aan de reling en hangpotten aan het plafond of muur hangen en zelfs klimplanten neerzetten.

Slothouber: "Er zijn klimmers die het prima op een balkon doen, zoals de druif die je in een kuip kunt houden. Blauwe regens worden ook weleens in een bak gehouden, maar omdat deze heel diep voedingsstoffen weghalen, en dat niet kan in een bak, worden ze vaak als boompje bijgehouden. Klimop is supersterk, blijft het hele jaar groen en kan tegen zon en schaduw."

Een andere manier is verticaal tuinieren. Hiervoor zijn verschillende systemen die je tegen een wand plaatst en volhangt met plantjes. "Je kunt ook zelf aan de slag met pallets. Op internet vind je genoeg bouwhandleidingen. Deze vul je op met bijvoorbeeld kruiden als tijm en peterselie."

Zon of schaduw

Als je planten op je balkon wilt, begin je te kijken waar de zon gedurende de dag staat. Heb je veel schaduw? Dan heb je andere planten nodig dan bij veel zon. Let bij het tuincentrum op de beschrijving bij de plant. Als er de hele dag zon op het balkon staat, is het belangrijk dat je planten koopt die daar tegen kunnen.

"Planten die de hele dag in de volle zon kunnen staan, zijn bijvoorbeeld cactussen en vetplanten, en denk ook aan mediterrane kruiden als rozemarijn en tijm of een olijfstruik. Lavendel en Russische lavendel doen het ook goed in de volle zon, net als verschillende soorten salvia's. Deze planten houden van zon, let wel op dat veel zon aanbiddende planten 's winters naar binnen moeten omdat ze niet tegen kou kunnen", zegt Slothouber.

Verzorg je planten goed

Planten in potten hebben veel water nodig, zeker op droge dagen of als je een afdakje hebt. Ga je op vakantie en heb je geen zin om de buren te vragen voor hulp? Er zijn bewateringssystemen, zoals een microdripsysteem. Dit is makkelijk aan te leggen en daarmee bewater je je planten automatisch. Net zo belangrijk is de voeding.

Slothouber: "Planten in potten zijn niet doorgeworteld, ze kunnen niet met hun wortels bij de voedingsstoffen in de volle grond en het is daarom belangrijk dat je ze genoeg voedingsstoffen geeft. Als je planten gaat potten, koop dan goede potgrond, liefst met een keurmerk. Er is zelfs speciale potgrond voor dakterrassen waarin vlokjes zitten die vocht langer vasthouden."

"In goede potgrond zit genoeg voeding voor de eerste paar maanden. Na drie maanden kun je opnieuw voeding geven, oplosbaar in water, of in de vorm van mest. Gebruik organische mest en geef vooral niet te veel mest. Daarmee beschadig je de plant juist", vertelt Slothouber.

Help bijen en andere insecten

De biodiversiteit in de stad is groot en daar kun je met je balkon aan bijdragen door ecologisch verantwoorde planten te potten. Met bepaalde soorten trek je bijen, vlinders en andere insecten aan.

"Om vliegende bestuivers te helpen kun je allerlei soorten salvia's en nepeta (kattenkruid) neerzetten, die trekken zeeën van insecten aan. De verbena is een ideale plant voor bijen en de vlinderstruik voor vlinders", zegt Slothouber.