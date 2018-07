Huizenprijzen stijgen met 10,4 procent, opnieuw minder woningen verkocht

Het aantal verkochte woningen daalde met bijna 11 procent, zo maakt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag bekend. De gemiddelde verkoopprijs heeft een recordniveau van 288.000 euro bereikt.

NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal ruim 38.600 woningen, 4.600 minder dan een jaar eerder. Het woningaanbod is in een jaar tijd met een derde gedaald.

Ook is de verkooptijd van woningen naar 45 dagen gezakt. "Oververhit is het woord. Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Een derde van de woningen gaat van de hand voor een bedrag dat boven de vraagprijs ligt, terwijl het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs tot 0,1 procent teruggelopen is.

Potentiële kopers konden het afgelopen kwartaal gemiddeld uit minder dan vier woningen kiezen en ze moeten er snel bij zijn; 72 procent van de woningen die op de markt komen, wisselt binnen negentig dagen van eigenaar.

Starters

Met name starters lijden onder de krapte, zegt Jaarsma. "Het lage aanbod, de hoge prijzen en het gegeven dat de meeste nieuwbouw voor doorstromers wordt geproduceerd, leidt ertoe dat vooral de starters steeds moeilijker aan een woning komen." Volgens Jaarsma moeten er daarom sneller meer nieuwbouwwoningen bij komen.

Volgens de NVM spelen 60-plussers een steeds grotere rol op de Nederlandse woningmarkt. 40 procent van de halverwege het tweede kwartaal te koop staande woningen werd aangeboden door deze leeftijdsgroep. Zij bieden relatief vaak grotere huizen aan, die buiten het stedelijk gebied liggen.

De woningen die door 60-plussers worden aangeboden, hebben vaak een lagere vraagprijs doordat ze aan modernisering toe zijn. Daarmee worden deze huizen betaalbaarder voor starters, signaleert de makelaarsvereniging.

De NVM verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 8 tot 10 procent zullen stijgen. Het aantal transacties zal tegelijkertijd met 7 tot 10 procent dalen.

Nieuwbouwwoningen

De prijs van nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar harder gestegen dan die van bestaande koopwoningen, maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster verder bekend. De gemiddelde huizenprijs steeg in die periode met 9,3 procent, terwijl nieuwbouwwoningen 11,2 procent duurder werden. De prijzen van bestaande woningen gingen met 9 procent omhoog.

De gemiddelde prijs van een nieuwbouwkoopwoning bedroeg in het eerste kwartaal ruim 350.000 euro. Dat was begin 2015 nog bijna een ton minder. Bestaande koopwoningen werden in diezelfde periode gemiddeld zo'n 60.000 euro duurder.

Bouwen

Oplossing op lange termijn is de bouw van 75.000 woningen per jaar. Dat hebben verschillende partijen in mei dit jaar afgesproken en vastgelegd in de Nationale Woonagenda. "Dat aantal gaan we dit jaar niet halen, zegt Jaarsma. “Kijkend naar de cijfers volgend jaar ook niet, maar de wil en de ambitie is er."

Potentiële huizenkopers die op woningplatform Funda door het aanbod scrollen doen dat het meest bij huizen in Amsterdam, Groningen en omstreken, en Kennemerland. De drie grootste stijgers in populariteit waren dit kwartaal Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Arnhem.