Bende in je huis? Zo los je dat op

Het woord 'druk' komt onze neus uit, maar toch is het een van de redenen dat het opruimen erbij inschiet, zegt Lammy Wolfslag van Mijn Opruimcoach. "Werk, kinderen, een sociaal leven, mantelzorg. Dat soort dingen staan hoger op het prioriteitenlijstje." Al denkt Wolfslag dat we ook meer spullen hebben vanwege het gemak waarmee we tegenwoordig dingen kopen.

Dat beaamt Els Jacobs van De HuishoudCoach. "Ook is de prijs van consumptiegoederen erg omlaag gegaan sinds de jaren zeventig." Spullen gaan daarnaast minder lang mee, benadrukt Jacobs. "Denk aan mobieltjes en bijbehorende accu's en snoeren. Binnen een paar jaar heb je een hele verzameling. In die zin zijn er ook meer beslissingen te nemen over het wegdoen van dingen. Dat gecombineerd met een druk leven kan voor een soort beslissingsmoeheid zorgen."

Vaste plek

Zowel Jacobs als Wolfslag benadrukt dat een opgeruimd huis begint bij een goede basisorganisatie. Geef alles een vaste plek, zegt Wolfslag. "Maar maak het je daarbij niet te moeilijk. Soms gaan mensen overcategoriseren. Dan ligt niet alleen al het kinderspeelgoed bij elkaar, maar moet het ook op soort of zelfs kleur. Dat kost dan weer te veel tijd."

Jacobs leert klanten om spullen te bewaren op plekken waar ze deze daadwerkelijk gebruiken. "Dat klinkt logisch, maar mensen doen rare dingen. Dan staat het koffieapparaat links in de keuken en de kopjes helemaal rechts. Zet het bij elkaar. En kijk hoe je beweegt door je huis. Wat doe je waar en zet dingen bij elkaar." Volgens Jacobs passen mensen hun gewoontes aan het huis aan, in plaats van andersom. "Dat zorgt voor onlogische situaties."

Plus, ergens een andere plek voor vinden wil niet zeggen dat er is nagedacht of het ook weg zou kunnen. "Na een verhuizing zie je vaak dat spullen in een nieuwe ruimte worden neergezet, er wordt niet gekeken of dat ook de juiste plek is", zegt Jacobs. "Ik haal altijd het kleuterschoolprincipe aan. Daar is een poppenhoek, een kleurhoek. Kijk naar elke hoek van een ruimte om te zien welke spullen er staan en horen en zet dingen bij elkaar. Dat zorgt voor een basisorganisatie waar je op den duur niet meer over na hoeft te denken."

Beide organisatie-experts komen in huizen waar mensen vele pogingen tot een betere organisatie hebben gedaan, maar zelden tot een succesvolle opzet zijn gekomen. "Soms hebben mensen meer opbergbakken in huis dan ze ooit nodig zullen hebben", aldus Wolfslag. "Dat zorgt alleen maar voor meer spullen."

Openbaring

Vaak is de hulp een openbaring voor klanten, zegt Wolfslag. "Al snel vinden ze het makkelijk om het huis op orde te houden omdat alles een logische plek heeft." Maak het dus niet te moeilijk. "Beoordeel alles, pak het vast en vraag je af of je het nog wilt hebben. Neem een beslissing en leg het daarna niet ergens anders neer."

Opruimen en organiseren kost tijd, en die moet je er ook voor nemen, zegt Jacobs. "Je moet erbij stilstaan en bedenken wat je wil met bepaalde spullen." Veel mensen gebruiken de zolder of garage als een soort stortplaats. "Het wordt een vergaarbak van dingen zonder doel, maar je ziet niet snel resultaat als je zo'n plek eerst gaat opruimen."

Begin met opruimen in de ruimtes waar je daadwerkelijk leeft, tipt Jacobs. "En pak dan telkens een stukje van de ruimte, in plaats van je op de hele kamer te richten. Af en toe een beetje doen, het is een langetermijnproject."

Het weggooien van spullen vinden mensen soms moeilijk, zegt Jacobs. "In zekere zin hechten ze zich aan spullen, zelfs als ze vinden dat het weg kan. Alsof er sprake is van een loyaliteit, terwijl het soms al tijden ergens staat weggestopt." Vraag je dus tijdens het opruimen of organiseren vooral ook af of je het ding in je handen opnieuw zou kopen.

Al met al blijft het een wonderlijk proces, vinden de opruimexperts. "Pas als we dingen opruimen, merken we hoezeer iets soms in de weg zit. Het kan je blokkeren", aldus Wolfslag.