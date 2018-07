Zo krijg je de beste prijs voor je huis

Het is tijd om te verhuizen. De huizenprijzen blijven maar doorstijgen, dus dit is hét moment voor verkopers.

Hoe je zorgt dat je jouw woning snel en voor de beste prijs verkoopt? Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Jozef Groenhout - wiens Groenhout Makelaardij in 2017 door Platform Vastgoed werd uitgeroepen tot Beste Verkoopmakelaar van Nederland - weten raad.

De handen uit de mouwen

Besluit je je woning op de markt te zetten, dan krijg je al snel te maken met kopers die het maximale uit hun budget willen halen. "Ze krijgen van de bank niet zomaar extra geld om het huis te verbeteren. Dus zijn ze kieskeurig. Op zo'n moment wil je niet dat er nog klusjes zijn blijven liggen. Je moet er simpelweg voor zorgen dat alles er zo goed mogelijk uitziet", stelt Hans André de la Porte.

"De gemiddelde koper heeft tegenwoordig maar amper extra financiële middelen om iets aan het huis te doen", beaamt Jozef Groenhout. "Zorg dus dat je woning instapklaar is. Denk aan nodige verbeteringen zoals een nieuwe keuken, een nieuwe ketel en een pas geschilderde buitenkant. Zo schep je precies de pluspunten waar kopers voor vallen."

Sociale media

Een huis verkopen is in eerste instantie een kwestie van het huis onder de aandacht krijgen bij zoveel mogelijk mensen. Dat doe je tegenwoordig heel eenvoudig via sociale media. Best irritant, al die vrienden die je vragen om hun huizen te delen via Facebook. Maar vergis je niet in de effectiviteit van zo'n aanpak.

Groenhout: "Wij adviseren onze klanten met klem om op voorhand zo veel mogelijk mensen te activeren. Vraag ze om de verkoop te delen, en laat mensen vooraf al weten dat je huis op de markt komt. Er is momenteel meer vraag naar huizen dan dat er aanbod is. Dus hoe meer mensen staan te trappelen om jouw huis, hoe beter."

Ook in het stadium vóór funda.nl kunnen de mensen om je heen een handje helpen. "Vraag vrienden en kennissen om eens samen met je door het huis te lopen, voor een frisse blik. Zelf ben je als verkoper vaak blind voor zaken die de koper wél opvallen. Oude waterschade, afbladderende verf… In de ogen van een koper zijn dat nadelen, die je maar beter voordat zij komen kijken kunt hebben opgelost", aldus André de la Porte.

Net een stapje verder

The extra mile, noemen ze het in de VS. Nét dat beetje extra je best doen. Het is misschien makkelijk om te denken dat een verkopersmarkt betekent dat je huis toch wel verkocht wordt. Maar de doortastende verkoper heeft opties om het proces wat te versnellen.

Zelf een bouwkundige keuring aanvragen bijvoorbeeld, oppert André de la Porte. "Die kun je dan aan potentiële kopers overleggen. In zo'n keuring staat de bouwkundige staat van je woning, en lezen kopers ook wat ze de komende jaren aan onderhoud te wachten staat. Het kost je ongeveer 300 tot maximaal 450 euro, maar het geeft vertrouwen en straalt ook vertrouwen uit."

Bij Groenhout pleiten ze voor een samenwerking met een stylingteam. Dat is inmiddels vaste prik bij de Drentse makelaardij. Groenhout: "Wij laten onze verkopers altijd eerst in gesprek gaan met een stylist en fotograaf, nog voor er foto's gemaakt worden. Samen met het stylingsteam worden uiteindelijk de beste foto's uitgekozen."

Het is zeker geen overbodige luxe, zegt hij. "Het is zelfs best gebruikelijk aan het worden in ons wereldje. Als je in zo kort mogelijke tijd de optimale prijs wilt krijgen voor je huis, moet je toch je beste beentje voorzetten."

De hoogste prijs is niet altijd de beste

Het is verleidelijk om voor de maximale euro's te gaan, maar daar schuilt volgens beide mannen een beginnersfout. André de la Porte: "De beste prijs is niet altijd de hoogste prijs."

"Er zijn meer dingen van belang. Bijvoorbeeld de afspraken over de oplevering. Wil de hoogste bieder bijvoorbeeld heel snel in jouw huis en kun je zelf nog niet over? Als je tijdelijk iets moet huren, kost dat natuurlijk óók geld. Daar gaat je winst."

Groenhout merkt dat verkopers dit ook steeds vaker zelf inzien. "Wij merken dat ze meestal niet voor het hoogste bod gaan, maar voor het bod met de beste voorwaarden. De voorwaarden die overeenkomen met wat ze zelf willen dus. Het moet maar net in je straatje passen."