Je huis verhuren tijdens je vakantie? Kijk verder dan Airbnb

Met deze deelinitiatieven verhuur je je huis of tuin voor een paar dagen, vind je een oppas voor je huisdier, of bied je onderdak aan fietsers, wandelaars en buitenlanders die hun Nederlands willen bijspijkeren.

Dol op fietsen, wandelen en goed gezelschap? Stichting Vrienden op de Fiets brengt gelijkgestemden bij elkaar. Voor 19 euro kunnen wandelaars of fietsers die een meerdaagse tocht maken bij een gastadres terecht voor een overnachting in een eigen kamer. De gasten krijgen 's ochtends een goed ontbijt, zodat ze weer energiek op pad kunnen. Er staan zesduizend adressen ingeschreven bij Vrienden op de Fiets.

Huis ruilen?

Op Facebook is een levendige community van oppassers actief. In de Facebook-groepen Vakantie Huisoppas Gezocht en Vakantie Huisoppas Gevraagd kun je je woning aanbieden in ruil voor de zorg voor je kat, hond of boerderijdieren, of tegen inbrekers.

De website Huisoppas.nl matcht huiseigenaren met veelal gepensioneerde echtparen. Herman Withuis startte de site vijftien jaar geleden en heeft inmiddels een klantenbestand van duizenden mensen. "Ook voor huisoppassers is dit heerlijk. Onze klanten zijn vaak niet onbemiddeld, het gaat meestal om vrijstaande villa's die ze niet onbeheerd achter willen laten."

Een huisoppasser laat 's avonds de lichten in je huis branden, sproeit af en toe het gazon, en mensen die het leuk om een dier te verzorgen vinden koppelt Withuis aan een huis met huisdieren. Dat laatste gebeurt steeds vaker.

Withuis: "Laatst werd ik gebeld door een nieuwe klant met een hond en twee papegaaien. Ze wilden een nieuwe, diervriendelijke huisoppas, want hun vorige - die ze via via hadden gevonden - was bepaald geen dierenliefhebber. Hoe ze dat ontdekten? Bij thuiskomst riep de papegaai aan één stuk door: verdomme, rothond!"

Tentje in de tuin

Campspace, tot voor kort Camp in My Garden, is een internationaal initiatief waar ook Nederlandse en Belgische tuinbezitters zich bij hebben aangesloten. Voor een bedrag dat jij zelf bepaalt, laat je gasten in jouw achtertuin hun tent opzetten.

Betalen met je moedertaal

TalkTalkBnb werkt net als Airbnb, maar dan zonder winstoogmerk. Overnachtingen zijn in principe gratis voor je gast en de website vraagt geen vergoeding voor de bemiddeling. Wat je er zelf aan hebt? Karmapunten en gratis taalles.

Het platform werd zo'n drie jaar geleden opgericht na de terroristische aanslagen in Parijs. We moeten elkaar beter verstaan, was het uitgangspunt, en via dit platform nodig je native speakers van de taal die jij interessant vindt uit. Duizenden mensen bieden hier hun huis aan, in ruil voor een een paar dagen Spaans, Duits of Frans oefenen. TalkTalkBnb telt zo'n 40.000 leden in ruim honderd landen.