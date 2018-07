Zo help je de tuin door de langdurige droogte

Het blijft voorlopig warm, zonnig en droog, zegt meteoroloog Britta van Gendt van MeteoGroup Nederland. "Veel mensen denken dat als het zo lang zonnig is als nu, het daarna heel lang en hard gaat regenen. Dat hoeft helemaal niet. Voorlopig is het droog en hebben we flinke neerslagtekorten. Om die op te vangen, moeten we een dubbele maand regen vangen en dat gaat niet gebeuren."

Sproei slim

Waterbedrijven hebben vanwege de droogte opgeroepen alleen buiten de piekuren te sproeien en dat niet te vaak te doen. Efficiënt sproeien dus. Hovenier Jos Jonkers uit Venlo kent de fijne kneepjes van het sproeien: "Je moet je planten niet te veel verwennen. De planten in je tuin hoeven niet elke dag water, want dan stimuleer je de wortels niet om zelf naar water te zoeken".

Luie wortels zoeken niet zelf naar water in de grond en blijven kort. Geef ze dus niet elke dag water en zorg dat ze zelf leren omgaan met wat droogte. Sproei nooit op de blaadjes, want die kunnen verschroeien in de zon als ze nat zijn. Richt je dus op de wortels. Sproeien doe je 's avonds, niet overdag. Want in de avond heeft de bodem rustig de tijd om het water op te nemen en verdampt het niet meteen door de zon.

Vandaag nog onkruid wieden

Een hekel aan onkruid wieden? Toch moet 't nú gebeuren. Jonkers: "Als je nu het onkruid uit je tuin haalt, heeft de plant bijna geen kans om terug te komen. Ga je onkruid wieden terwijl het regent, dan is je onkruid zo weer terug. De droogte houdt de groei tegen, dus dit is het perfecte moment."

Als je dan toch aan het wieden bent, laat wat je uitgerukt hebt dan gewoon liggen. "In Nederland houden we te veel van opgeruimde tuintjes", zegt Jonkers. "Laat dode blaadjes, mos en uitgetrokken onkruid in je tuin liggen en rustig verteren." Zo ontstaat er een mooie laag humus die ervoor zorgt dat vocht beter wordt vastgehouden.

Vang water op

Terug van weggeweest: de regenton. Regenwater voedt planten het best en komt gratis uit de lucht. We moeten rekening houden met steeds extremer weer, legt Britta van Gendt uit. "Het wordt droger, het gaat harder regenen. Alles wordt extremer en Nederlanders moeten zo langzamerhand echt wat zuiniger met water gaan doen." Het zou zonde zijn dat water niet op te vangen.

Met een regenton haal je tijdens elke bui flink wat liters binnen en dat kun je goed voor binnenplanten of balkonplanten gebruiken. Er zit minder kalk in dan in leidingwater en het bevat mineralen.

Als je hebt gesproeid of het toch even heeft geregend, dan wil je het vocht vasthouden om de tuin zo lang mogelijk verzadigd te houden. Daar zijn bodembedekkers voor. Als je de bodem rondom je planten bedekt, blijft vocht langer in de grond en bescherm je je planten gelijk tegen te veel direct zonlicht. Bij tuincentra verkopen ze van alles als bodembedekker: cacaodoppen, hennep, stro, vlas. Met een laag van zo'n 8 centimeter blijft de bodem veel langer vochtig en groeit er minder onkruid.

Geel wordt weer groen

Dat gele gazon wordt weer groen, belooft tuinman Jos Jonkers: "Een geel gazon herstelt zichzelf weer. Nu is er niks aan te doen. Zodra het weer gaat regenen, groeit het weer aan en wordt je gazon vanzelf groener." Ook maaien hoeft niet, want lang gras houdt het vocht beter in de grond.

Je gazon bemesten, is nu geen goed idee. Het gras krijgt volop licht en zon en er is niet genoeg vocht om de mest goed te verspreiden. Bijmesten kan beter in het najaar.

Geen tuin, maar wel een balkon? Ook de plantjes op je balkon krijgen het liefst 's avonds water en dan het liefst regenwater. Jonkers: "Engelentrompet doet het goed op zonnige balkons, net zoals kattekruid of Afrikaanse lelies. Ook je cactussen en vetplanten kun je nu buiten zetten."