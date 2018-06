13 procent Nederlanders heeft alarminstallatie in woning

Buitenverlichting en extra veiligheidssloten en/of grendels op de buitendeuren zijn populairder: deze hebben respectievelijk 76 en 65 procent van de Nederlanders, zo blijkt donderdag uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel hebben relatief minder Nederlanders veiligheidssloten en buitenverlichting dan in 2012.

In minder verstedelijkte gebieden hebben meer mensen buitenverlichting en rolluiken dan in meer verstedelijkte gebieden. In zeer sterk stedelijke gebieden zijn veiligheidssloten en alarminstallaties het minst aanwezig.

Niet veilig

Vrouwen voelen zich vaak niet veilig genoeg om de deur 's avonds open te doen, zo blijkt verder uit de montor. Samenwonen met een partner heeft invloed op het gevoel van veiligheid. Van de vrouwen die zonder partner wonen, doet 18 procent 's avonds niet open. Is er wel een partner thuis, dan voelen vrouwen zich veiliger: slechts 10 procent van de samenwonende vrouwen laat de deur 's avonds dicht.

Mannen doen wel open als er 's avonds iemand op de stoep staat. Van de mannen zegt 95 procent zich niet onveilig te voelen. Of er een partner thuis is, maakt alleen de groep 45- tot 65-jarige mannen uit. Vrouwen boven 65 jaar zonder partner zijn het voorzichtigst in huis: 24 procent doet 's avonds niet meer open.

Over het algemeen is het gevoel van veiligheid niet veranderd. Mensen voelen zich niet onveiliger als ze 's avonds alleen thuis zijn dan vijf jaar geleden. Het gedrag is echter wel veranderd. Het percentage dat 's avonds de deur niet opent, is gestegen van 8,1 procent in 2012 naar 8,6 procent in 2017.