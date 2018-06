Zo bereid je je goed voor op je verhuizing

In 2017 zijn een recordaantal mensen in Nederland verhuisd: ruim 1,9 miljoen. In het eerste kwartaal van 2018 is er een lichte daling in het aantal verhuizers te zien, blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 453.000 mensen van woning gewisseld. We zetten de slimste verhuistips op een rijtje voor iedereen die een verhuizing in de planning heeft.

Gooi gevaarlijke producten weg

Een verhuizing is hét moment om muizengif, halve blikken afbijtmiddel en lekkende flessen gootsteenontstopper weg te gooien. Kinderen kunnen in alle verhuishectiek de halflege fles bleek aanzien voor limonade en batterijen kunnen gaan lekken op de nieuwe gordijnen.

Neem niet alles mee

Al je geleende boeken, oude cd's, kampeerspullen of kleding meeverhuizen, is zonde van de moeite. Reserveer een middag voor het terugbrengen van al je geleende spullen. Heb je gehamsterd in de afgelopen jaren? Maak de verhuizing lichter door al die ongeopende blikken bonen, tomatenpuree en fruit op siroop te doneren aan de voedselbank in de buurt.

Maak een back-up

Zet alle informatie die op je computer staat op een externe harde schijf. Stel dát je laptop de verhuizing niet overleeft, dan ben je jezelf eeuwig dankbaar voor dit klusje.

Geef je nieuwe adres op tijd door

Stuur een e-mail met je nieuwe adres naar alle instanties, verenigingen en bedrijven waar je post van ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan je werkgever of school, je energieleverancier, bank, verzekeringsmaatschappijen, huisarts, verenigingen als ANWB, Vereniging Eigen Huis en je abonnementen op bijvoorbeeld de krant of tijdschriften. Je kunt je post ook een paar weken door laten sturen met de verhuisservice van PostNL.

Vertel je werkgever dat je verhuist

Neem op tijd vrije dagen op of vraag verlof aan. Pas ook gelijk je reiskostenvergoeding op je werk aan en zeg je parkeervergunning op.

Maak foto’s met je mobiel

Maak foto’s van je lege huis. Niet alleen tegen heimwee, maar ook om bewijs te hebben dat je je huis leeg en schoon hebt opgeleverd. Maak ook foto's van de apparaten die je loskoppelt. Die zijn handig als je bijvoorbeeld de televisie weer moet installeren. Zo weet je precies waar welk kabeltje moet.

Laat je kleren hangen

Laat de kleren die je inpakt gewoon op de kleerhanger. Zo hoef je ze bij het uitpakken alleen maar aan het rek te hangen.

Pak ladekastjes in met vershoudfolie

Pak kleine kastjes helemaal in met vershoudfolie. Zo vallen de laatjes niet steeds open tijdens het verhuizen en kun je je spullen er gewoon in laten zitten.