Minder mensen verhuizen in eerste kwartaal na recordjaar 2017

Over heel 2017 is juist een recordaantal personen verhuisd. In 2013 was het aantal verhuisde personen weer toegenomen na een periode met weinig verhuizingen. Na 2013 is dit aantal gemiddeld met 7 procent per jaar gestegen tot een recordaantal van 1,9 miljoen in 2017.

Het aantal verhuisde personen gaat gelijk op met het aantal verkochte woningen. Het aantal woningverkopen is in het eerste kwartaal van 2018 voor alle soorten woningen lager uitgevallen dan in 2017.

Het CBS noemt als oorzaak een afname van de instroom van vluchtelingen, met name van Syriërs. Daardoor zijn minder mensen vanuit asielzoekerscentra verhuisd.