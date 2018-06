'Steeds meer Nederlanders scoren betaalbare villa in België'

“In de laatste zes maanden is de verkoop aan Nederlanders verdubbeld. Inmiddels zijn ze goed voor een kwart van onze klanten'', vertelt Roel Druyts, CEO van Hillewaere Vastgoed. “Vooral villa's tussen 300.000 en 600.000 euro zijn interessant voor Nederlanders.”

Redenen zijn de nog altijd stijgende woningprijzen en het krappe aanbod in Nederland, zegt Druyts. “Zo betaal je in Tilburg 365.000 euro voor een rijtjeshuis van 26 jaar oud met een perceeloppervlakte van 249 vierkante meter. In Ravels, in de provincie Antwerpen, vind je voor 30.000 euro minder een stadswoning van vijftien jaar oud met een oppervlakte van 588 vierkante meter.”

Van 2000 tot 2009 trokken honderden Nederlanders naar de Kempen vanwege lagere woningprijzen. Druyts: “Na acht jaar stilte krijgen we weer een migratiegolf uit Nederland. Tot 2010 verkochten wij in deze regio 50 procent van het betere vastgoed aan Nederlanders. In de crisisperiode daalde dit naar 10 procent en vandaag is dit zo’n 25 procent van de transacties. Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar hebben wij ruim dertig woningen verkocht aan Nederlanders.”