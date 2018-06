NN Groep verkoopt 6.777 woningen in megadeal huurmarkt

Dat melden beide partijen vrijdag. Volgens Gertjan van der Baan, topman bij Vesteda, is de omvang van de overeenkomst uniek.

Het gaat om 5.983 bestaande woningen, met een waarde van 1,295 miljard euro, en 794 woningen in het middenhuursegment die nog gebouwd gaan worden, met een waarde van 214 miljoen euro. Naar verwachting wordt de overeenkomst eind deze maand afgerond.

De woningen liggen verspreid over Nederland, maar ze liggen met name in Amsterdam en Utrecht. Het gaat verder hoofdzakelijk om huurwoningen in het middenhuursegment en een klein stukje sociale huur.

NN Groep krijgt in ruil voor de woningen een belang in Vesteda. Verder betaalt Vesteda 429 miljoen euro in contanten waarvan een deel ook naar projectontwikkelaars gaat.

Na de overeenkomst zal de portefeuille van Vesteda uit 27.000 woningen met een totale waarde van 6,3 miljard euro bestaan.