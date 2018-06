Je eigen B&B? Zo begin je

Ook vakantiegangers kiezen steeds vaker voor een bed en breakfast. 59 procent van de B&B-eigenaren zegt dat het aantal gasten in 2017 is gestegen ten opzichte van 2016.

Iedereen kan er een beginnen en B&B-houders worden steeds jonger, vertelt Rianne van der Pas van boekingssite bedandbreakfast.nl waar zo'n 3.400 Nederlandse B&B’s staan geregistreerd. Het platform heeft een startersgids voor beginnende B&B-eigenaren uitgegeven en keurt B&B's die zich aanmelden.

Wil jij ook een eigen B&B beginnen? Hier moet je aan denken:

Ga langs bij het gemeentekantoor

''De allereerste stap die je als toekomstig B&B-eigenaar moet zetten, is langsgaan bij de gemeente en uitzoeken wat er allemaal wel en niet mag. Je hebt een meldingsplicht en moet nagaan of jouw plan wel past in het bestemmingsplan van de gemeente'', zegt Rianne van der Pas.

De gemeente kan je gelijk informeren over de bepalingen in het Bouwbesluit en de Bouwverordening, dus de bouwtechnische voorschriften waaraan je woning minimaal moet voldoen. Deze verschillen per gemeente en er staat onder andere in hoeveel kamers je mag verhuren.

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel

Een bed en breakfast is een onderneming, dus je moet je B&B inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Safety first

Installeer brand-, rook- en koolstofmonoxidemelders in de ruimtes die verhuurd gaan worden, en zorg dat je gasten een veilige vluchtroute kunnen nemen als er iets aan de hand is. Zorg ook voor schoon drinkwater, want legionellabesmetting ligt op de loer bij weinig gebruikte leidingen. Het ontbijt voor de gasten moet op een hygiënische plaats worden bereid. Een hygiënecursus is niet verplicht, maar zorg dat er een hygiëneplan is opgesteld.

Lucia Weerstand is eigenaar van B&B Buitengoed Op de Knolle in Friesland. Zes jaar geleden begonnen zij en haar man hun bed en breakfast in het Friese Oosterwolde.''Als je een B&B begint, moet je je realiseren dat jij verantwoordelijk bent voor je gasten. Je hebt een zorgplicht, dus zorg dat alles veilig is. Laat je keuren, ook al is dat niet verplicht.''

Voorkom boetes

Wil je je gasten een champagne-ontbijt aanbieden, dan heb je een drank- en horecavergunning nodig. Wat smooth jazz spelen bij dat drankje? Dat kan, maar daarvoor moet je wel een licentie aanvragen bij Buma en Sena. Ook verbouwen mag niet zomaar, vraag daarvoor een omgevingsvergunning aan.

Wees uniek

Je kunt een B&B boeken in een clownswagen, in Mongoolse yurts, rieten iglo's, reusachtige vogelhuizen, oude trams of leegstaande schuurtjes. Met ludieke slaapplekken onderscheid je je, zegt Van der Pas: ''Om jouw B&B zoveel mogelijk kans van slagen te geven, is een unieke slaapplek een goed begin. Kijk ook naar je omgeving. Woon je dicht bij de Efteling? Bij een natuurgebied? Laat dat dan weten op je website.''

De meeste B&B's bevinden zich in de provincies Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant, Zeeland en Drenthe. Populaire vakantiebestemmingen hebben naar verhouding weinig B&B's en daar heb je als beginner dus het minst last van concurrentiestrijd.

Denk aan privacy

Je sanitair delen kan eigenlijk echt niet meer, vindt Rianne van der Pas. ''Mensen zijn niet meer bereid hun wc en badkamer te delen. Privacy vinden we steeds belangrijker, dus als je een B&B begint, is dat wel echt een vereiste.''

Zorg ook dat de slaapkamerdeur op slot kan. Ook in B&B Op de Knolle hebben gasten veel privéruimte. ''Als het regent, blijven onze gasten binnen. We hebben dus gezorgd dat er privéloungeplekken zijn waar ze lekker met hun voeten op de bank kunnen zitten. Dat doe je niet als je de ruimte moet delen'', vertelt Weerstand.

Vergeet zakenreizigers niet

Als je toe bent aan adverteren, mik dan op een brede doelgroep. Nederlandse secretaresses boeken steeds vaker B&B's voor zakenrelaties uit het buitenland, en deze klanten trekken zich niets aan van seizoenen of vakantieperiodes; ze komen toch wel.

Zakenreizigers hebben andere behoeftes dan het gemiddelde gepensioneerde echtpaar. Ze hebben een goede plek nodig om te kunnen werken, dus zorg voor voldoende stopcontacten, een bureau en een comfortabele stoel.

Zorg voor een persoonlijk tintje

''Een B&B moet het midden houden tussen een hotel en logeren bij je tante'', vindt Lucia Weerstand. ''Als onze gasten gaan wandelen, krijgen ze ons telefoonnummer mee en dan komen we ze halen als er iets is.''

De meeste B&B-gasten bevinden zich in de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar en een hoofdreden voor het boeken van een B&B in plaats van een hotel is de persoonlijke, huiselijke en gezellige sfeer. Maak er dus geen kille slaapkamer van, maar zorg voor bloemen op tafel, streekproducten voor het ontbijt en maak tijd voor een gezellig praatje.

Een goede B&B-eigenaar voelt aan wanneer dat gepast is, zegt Van der Pas. ''Kijk of je gasten openstaan voor praatje. Komen ze zelf naar je toe, dan zit dat wel goed. Anders zitten ze er waarschijnlijk niet op te wachten.''

Vraag om feedback

Sta open voor feedback van je gasten. ''In ons eerste jaar vroegen we iedereen om tips'', vertelt Lucia Weerstand. ''We hebben 90 procent van die tips ook doorgevoerd. Nodig bijvoorbeeld je vrienden en familie uit om te komen proefslapen en kijk waar zij mee komen. Ook je collega’s zijn nuttig. Mensen die een B&B beginnen, zijn van een bepaald slag: sociaal, open en gastvrij. Ze geven je graag tips om je verder te helpen.''