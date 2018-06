Zo krijg je zonder te veel gedoe toch een groene tuin

Voordat je in je auto naar het tuincentrum rijdt, is het handig even uit te zoeken wat voor grond er precies in je tuin ligt. Heb je te maken met klei- of met zandgrond? Is het een zure bodem of net niet?

En ook niet onbelangrijk: hoeveel zon mogen je nieuwe planten verwachten? Een beetje voorbereiding scheelt je een hoop tijd in het uiteindelijke onderhoud van je tuin.

Goedgevulde borders

Eenmaal aan de slag is het een goed idee te zorgen dat je kiest voor goedgevulde borders. Wees daarom niet te zuinig met het aanplanten van nieuwe gewassen, doe zeker niet 'plantje naast plantje' maar zorg dat er een mooie, volle aansluiting is.

Volgens tuinspecialist Kees van Ginkel geeft een volle border niet alleen een mooi schouwspel, maar krijgt onkruid op die manier ook geen kans om de borders te overwoekeren. "En als je kiest voor een goede mix van planten met verschillende bloeitijden, krijg je elk seizoen weer wat leuks."

Als je een hekel hebt aan onkruid wieden, kun je denken aan het aanbrengen van worteldoek in de ondergrond, maar veel beter is het bedekken van de bodem met organisch materiaal, oftewel mulchen. Zo verrijk je de bodem niet alleen, je voorkomt er het woekeren van onkruid mee én je beschermt planten beter tegen de vorst. Zorg alleen wel dat de laag minstens een paar centimeter dik is, anders heeft het geen zin.

Heb je echt nul zin in onkruid? Investeer dan in plantmatten, die zijn volgens Van Ginkel 100 procent onkruidvrij en je kan bovendien kiezen voor wintergroene variaties die al door de planter zijn voorgekweekt.

Grasmatten

Goed, je borders zijn gevuld, het onkruid de kop ingedrukt, wat nu? Een mooi gazonnetje lijkt veel mensen wel wat, maar dat maaien vinden ze gedoe. Geen probleem, want volgens Klaas Schroevers van De Tuin- en Timmerspecialist is kunstgras allang "geen vloeken in de natuur meer".

Het belangrijkste is dat de kunstmatten tegenwoordig niet meer van echt te onderscheiden zijn en bovendien één groot voordeel hebben op een betegeld straatje: ze zijn waterdoorlatend, iets wat zeker in stedelijke gebieden heel belangrijk is. Ze kosten je bij aanschaf wel meer, maar vergeet niet dat echt gras per rol misschien goedkoper is, maar het uiteindelijke onderhoud er ook bij opgeteld moet worden.

Mocht je toch voor echt gras gaan, pak het dan allemaal een beetje ontspannen aan en temper je verwachtingen. Volgens Van Ginkel hoeft je grasveld er niet uit te zien alsof je "een professionele greenkeeper bent op een luxe golfresort".

Een beetje woekeren kan geen kwaad, hoewel een nieuwe zode voor het groenste resultaat toch echt regelmatig gemaaid moet worden.

Vaste planten

Probeer altijd te kiezen voor vaste, liefst inheemse planten. Kies voor groenblijvende heesters of hagen, en controleer van tevoren welke grond er in je tuin ligt, niet elke plant is even gelukkig in eender welke bodem.

En wat echt beter vermeden wordt, zijn bloembakken. Veel mensen trekken naar een tuincentrum en kopen er mooie, bloeiende planten om in een pot op het terras te zetten. Het staat mooi en je hebt direct resultaat, toch? Dubbelfout, volgens Van Ginkel: "Niet alleen is de kans groot dat de plant na een week is uitgebloeid, in een pot is de plant ook veel kwetsbaarder voor vorst en droogte."

De enige reden om te kiezen voor een bloembak, is als je een notoire woekeraar zoals bamboe neerzet. Zorg dan dat je die in een hardplastic bak plant. Zo boek je volgens Schroevers snel resultaat, zonder dat de plant je hele tuin overneemt.

Nog zo'n beroemde woekeraar is de muntplant. Overweeg om die samen met nog een handjevol andere snelgroeiende, winterharde kruiden te planten. "Zet deze dan ook zeker in een bak", zegt Schroevers, "maar maak daar dan meteen je 'makkelijke' moestuin van".

Kruiden

Helemaal ideaal is het om de kruiden te planten in een grote bak op poten. Zo hoef je niet te bukken en kan je makkelijk bij je verse kruiden. Zorg dat ze zon krijgen en liefst niet te veel regen.

Dat laatste is sowieso een factor van belang, aldus Van Ginkel. "Hoewel planten nood hebben aan regelmatige voeding, is een goede waterhuishouding nog belangrijker."

Als het water nergens heen kan, rotten je planten weg. Zorg dus dat er naast een handje mest of compost genoeg ruimte is voor drainage. En als je dat allemaal op orde hebt, kun je jaren vooruit met je groene oase.