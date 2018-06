Vereniging Eigen Huis ziet meer gebreken bij nieuwbouwwoningen

Het aantal gebreken steeg vorig jaar fors ten opzichte van de crisisjaren, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) dinsdag.

In 2017 registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken per woning. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien opleveringspunten per woning werden genoteerd.

VEH adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen.

Volgens VEH zijn meer gebreken logisch in een tijd van aantrekkende bouwproductie en schaarste aan personeel. Maar een stijging van 40 procent in vijf jaar vindt de vereniging wel heel veel.

Goed opletten

''De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen lijkt er niet te zijn en kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten”, aldus Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis.

De meeste opleveringsgebreken kwamen vorig jaar voor in de Noord-Hollandse gemeente Ouder-Amstel (gemiddeld 37 per woning) en de minste in de Groningse gemeente Haren (gemiddeld 7). Voorbeelden van opleveringsgebreken zijn verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten of krassen in ramen. Als zichtbare afwijkingen en gebreken worden geconstateerd door een bouwkundige, dan moet de bouwer de punten alsnog oplossen.

De resultaten van het VEH-onderzoek zijn op basis van ruim veertienduizend opleveringskeuringen in 144 gemeenten, waar vorig jaar in elk geval 25 nieuwbouwwoningen werden gekeurd.

